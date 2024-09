SpaceX lance une mission de sauvetage pour 2 astronautes de la NASA coincés dans l’espace jusqu’à l’année prochaine

CAP CANAVERAL, Floride — EspaceX a lancé une mission de sauvetage pour les deux astronautes coincés à la Station spatiale internationale samedi, en envoyant un équipage réduit pour les ramener chez eux, mais pas avant l’année prochaine.

La capsule s’est mise en orbite pour récupérer les pilotes d’essai dont Le vaisseau spatial Boeing est revenu sur Terre vide plus tôt ce mois-ci pour des raisons de sécurité. Le changement de manège a laissé à Nick Hague de la NASA et au Russe Alexander Gorbunov le soin de récupérer Butch Wilmore et Suni Williams.

Étant donné que la NASA effectue une rotation des équipages de la station spatiale environ tous les six mois, ce vol nouvellement lancé avec deux sièges vides réservés à Wilmore et Williams ne reviendra que fin février. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de les ramener plus tôt sur SpaceX sans interrompre les autres missions programmées.

À leur retour, les deux hommes auront passé plus de huit mois dans l’espace. Ils s’attendaient à être partis une semaine seulement lorsqu’ils se sont inscrits au premier vol d’astronaute de Boeing, lancé en juin.

La NASA a finalement décidé que le Starliner de Boeing était trop risqué après qu’une cascade de problèmes de propulseur et de fuites d’hélium ait gâché son voyage vers le complexe en orbite. L’agence spatiale a supprimé deux astronautes de ce lancement SpaceX pour faire de la place sur le trajet retour de la capsule Dragon pour Wilmore et Williams.

Wilmore et Williams ont regardé le décollage via une liaison en direct envoyée à la station spatiale, déclenchant une acclamation de « Go Dragon ! » de Williams, a déclaré Dina Contella, directrice adjointe du programme de la NASA.

Williams a été promu commandant de la station spatiale, qui retrouvera bientôt sa population normale de sept personnes. Une fois La Haye et Gorbunov arrivés dimanche, quatre astronautes qui y vivent depuis mars pourront repartir dans leur propre capsule SpaceX. Leur retour à la maison a été retardé d’un mois à cause des troubles qui régnaient dans Starliner.

La Haye a souligné avant le vol que le changement était la seule constante des vols spatiaux habités.

« Il y a toujours quelque chose qui change. Peut-être que cette fois, cela a été un peu plus visible auprès du public », a-t-il déclaré.

Hague a été nommé commandant de la mission de sauvetage en raison de son expérience et de sa gestion d’une urgence de lancement il y a six ans. La fusée russe est tombée en panne peu après le décollage et la capsule transportant lui et un cosmonaute a été catapultée pour se mettre en sécurité.

L’astronaute recrue de la NASA Zena Cardman et la vétéran de l’aviation spatiale Stephanie Wilson ont été retirées de ce vol après que la NASA a choisi de faire appel à SpaceX pour ramener les astronautes coincés chez eux. Promis à une future mission spatiale, tous deux étaient au Kennedy Space Center de la NASA, participant au lancement en direct. Gorbunov est resté sur le vol dans le cadre d’un accord d’échange entre la NASA et l’Agence spatiale russe.

« Chaque lancement en équipage que j’ai pu voir m’a vraiment apporté beaucoup d’émotion. Celui d’aujourd’hui était particulièrement unique », a déclaré Cardman, les larmes aux yeux, après le décollage en début d’après-midi. « Il était difficile de ne pas regarder cette fusée décoller sans penser : « C’est ma fusée et c’est mon équipage ». »

Quelques instants avant le décollage, Hague a rendu hommage à ses deux collègues restés sur place : « Incassable. Nous l’avons fait ensemble. Une fois en orbite, il a qualifié cela de « doux voyage » et a remercié tous ceux qui ont rendu cela possible.

Plus tôt, La Haye a reconnu les défis liés au lancement avec un demi-équipage et au retour avec deux astronautes formés sur un autre vaisseau spatial.

« Nous avons un défi dynamique devant nous », a déclaré Hague après son arrivée de Houston le week-end dernier. « Nous nous connaissons et nous sommes des professionnels et nous nous mobilisons et faisons ce qu’on nous demande. »

SpaceX est depuis longtemps le leader du programme d’équipage commercial de la NASA, créé alors que les navettes spatiales prenaient leur retraite il y a plus de dix ans. SpaceX a battu Boeing en livrant des astronautes à la station spatiale en 2020, et la NASA compte désormais jusqu’à 10 vols d’équipage.

Boeing a été confronté à divers problèmes au fil des ans, répétant un vol d’essai du Starliner sans personne à bord après que le premier ait dévié de sa trajectoire. Le Starliner qui a laissé Wilmore et Williams dans l’espace a atterri sans problème dans le désert du Nouveau-Mexique le 6 septembre et est depuis retourné au Kennedy Space Center. Il y a une semaine, le chef de la défense et de l’espace de Boeing a été remplacé.

Retardé par l’ouragan Helene qui a frappé la Floride, le dernier décollage de SpaceX a marqué le premier pour les astronautes du complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. SpaceX a repris l’ancienne plateforme de fusée Titan il y a près de deux décennies et l’a utilisée pour le lancement de satellites et de stations cargo, tout en faisant voler des équipages de l’ancien Apollo de Kennedy et de la navette voisine. L’entreprise souhaitait plus de flexibilité à mesure que davantage de fusées Falcon montaient en flèche.

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.