SpaceX lance une fusée Falcon Heavy en mission Space Force

SpaceX d’Elon Musk a lancé mardi la première mission Falcon Heavy en plus de trois ans, une fusée imposante qui est la plus puissante actuellement en service.

L’interruption des lancements de Falcon Heavy – la société en a effectué trois depuis les débuts de la fusée en février 2018 – est en grande partie due à la préparation des clients à son calendrier.

Cette mission USSF-44 était initialement prévue pour fin 2020, et deux autres missions Falcon Heavy prévues pour cette année, une autre pour la Force spatiale et l’autre pour la NASA, ont des charges utiles client qui ne sont pas non plus encore prêtes. Il y a un arriéré d’environ une douzaine de missions pour Falcon Heavy encore à venir.

SpaceX continue de lancer sa série de fusées Falcon à un rythme élevé, la mission de mardi marquant le 50e lancement record de la société cette année. Mais la société continue en même temps à travailler sur les fusées Starship encore plus grandes qu’elle espère les remplacer.