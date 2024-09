SpaceX lance un milliardaire pour effectuer la première sortie privée dans l’espace

CAP CANAVERAL, Floride — Un milliardaire casse-cou remis en orbite Mardi, l’objectif était d’effectuer la première sortie privée dans l’espace et de s’aventurer plus loin que quiconque depuis les lancements lunaires du programme Apollo de la NASA.

Contrairement à son précédent vol charter, l’entrepreneur technologique Jared Isaacman partagé le coût avec SpaceX cette fois-ci, cela incluait le développement et le test de toutes nouvelles combinaisons spatiales pour voir comment elles résisteraient au vide rigoureux.

Si tout se passe comme prévu, ce sera la première fois que des citoyens privés effectueront une sortie dans l’espace, mais ils ne s’aventureront pas hors de la capsule. Considérées comme l’une des parties les plus risquées du vol spatial, les sorties dans l’espace sont réservées aux astronautes professionnels depuis que l’ex-Union soviétique a ouvert la trappe en 1965, suivie de près par les États-Unis. Aujourd’hui, elles sont couramment effectuées à bord de la Station spatiale internationale.

Isaacman, accompagné de deux ingénieurs de SpaceX et d’un ancien pilote de Thunderbirds de l’Air Force, s’est envolé avant l’aube à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la Floride. La sortie dans l’espace est prévue pour mercredi soir ou jeudi, à mi-chemin du vol de cinq jours.

Mais d’abord, les passagers doivent se diriger bien au-delà de la Station spatiale internationale, à une altitude de 1 400 kilomètres, ce qui dépasserait le record de vol autour de la Terre établi lors du projet Gemini de la NASA en 1966. Seuls les 24 astronautes d’Apollo qui ont volé vers la Lune se sont aventurés plus loin.

Le plan prévoit de rester 10 heures à cette altitude, où les radiations sont extrêmement fortes et où les débris sont nombreux, avant de réduire de moitié l’orbite ovale. Même à cette altitude inférieure de 700 kilomètres, l’orbite éclipserait la station spatiale et même le télescope spatial Hubble, le plus haut auquel les astronautes de la navette ont volé.

Tous les quatre portaient des combinaisons de sortie dans l’espace de SpaceX, car la capsule Dragon entière sera dépressurisée pendant la sortie dans l’espace de deux heures, exposant tout le monde à un environnement dangereux.

Isaacman et Sarah Gillis de SpaceX sortiront brièvement à tour de rôle de la trappe. Ils testeront leurs combinaisons personnalisées aux bordures blanches et noires en tordant leur corps. Tous deux auront toujours une main ou un pied en contact avec la capsule ou la structure de support attachée qui ressemble au sommet d’une échelle de piscine. Ils ne se pendront pas au bout de leurs longes de 3,6 mètres et ne feront pas de démonstrations de jetpack. Seules les combinaisons de la NASA à bord de la station spatiale sont équipées de jetpacks, pour une utilisation en cas d’urgence uniquement.

Le pilote Scott « Kidd » Poteet et Anna Menon de SpaceX surveilleront la sortie dans l’espace depuis l’intérieur. Comme les précédents vols d’astronautes de SpaceX, celui-ci se terminera par un amerrissage au large de la côte de Floride.

« Nous vous envoyons des câlins depuis le sol », a annoncé le centre de contrôle de lancement après que l’équipage ait atteint l’orbite. « Je vous souhaite de marquer l’histoire et de rentrer chez vous sain et sauf. »

Isaacman a répondu : « Nous ne serions pas sur ce chemin sans vous tous, les 14 000, chez SpaceX. »

Lors d’une conférence de presse avant le vol, Isaacman, PDG et fondateur de la société de traitement de cartes de crédit Shift4, a refusé de dire combien il avait investi dans le vol. « Aucune chance », a-t-il déclaré.

SpaceX s’est associé à Isaacman pour payer le développement de la combinaison spatiale et les coûts associés, a déclaré William Gerstenmaier, vice-président de SpaceX qui a déjà dirigé les opérations de missions spatiales pour la NASA.

« Nous commençons vraiment à repousser les frontières avec le secteur privé », a déclaré Gerstenmaier.

Il s’agit du premier des trois voyages qu’Isaacman a acheté à Elon Musk il y a deux ans et demi, peu de temps après son retour de son premier vol spatial privé avec SpaceX en 2021. Isaacman a financé ce voyage touristique pour une somme non divulguée, emmenant avec lui les gagnants du concours et un survivant d’un cancer infantile. Le voyage a permis de récolter des centaines de millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Le développement de la combinaison spatiale a pris plus de temps que prévu, ce qui a retardé ce premier vol dit de Polaris Dawn jusqu’à maintenant. La formation a été intensive ; Poteet a déclaré qu’elle rivalisait avec tout ce qu’il avait connu au cours de sa carrière de pilote dans l’armée de l’air.

En tant que formateurs d’astronautes de SpaceX, Gillis et Menon ont aidé Isaacman et son équipe précédente, ainsi que les équipages professionnels de la NASA, à se préparer pour leurs voyages.

« Je n’étais pas encore en vie lorsque les humains ont marché sur la Lune. J’aimerais vraiment que mes enfants voient des humains marcher sur la Lune et sur Mars, et s’aventurer à l’extérieur et explorer notre système solaire », a déclaré Isaacman, 41 ans, avant le décollage.

Le mauvais temps a entraîné un retard de deux semaines. L’équipage avait besoin de prévisions météorologiques favorables non seulement pour le lancement, mais aussi pour l’amerrissage quelques jours plus tard. Avec des provisions limitées et l’impossibilité d’atteindre la station spatiale, ils n’avaient d’autre choix que d’attendre que les conditions s’améliorent.

___

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.