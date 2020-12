CAP CANAVERAL, Floride (AP) – SpaceX a lancé mercredi son vaisseau brillant, en forme de balle et tout droit sorti de la science-fiction à plusieurs kilomètres dans les airs d’un coin reculé du Texas, mais le test de 6 1/2 minutes le vol s’est terminé par une boule de feu explosive au toucher des roues.

C’était le vol le plus élevé et le plus élaboré à ce jour pour la fusée qui, selon Elon Musk, pourrait transporter des personnes sur Mars en aussi peu que six ans. Malgré la finale catastrophique, il était ravi.

«Mars, nous voilà !!» il a tweeté.

Ce dernier prototype – le premier équipé d’un cône avant, de volets de carrosserie et de trois moteurs – tournait jusqu’à une altitude de 12,5 kilomètres. C’est presque 100 fois plus élevé que les sauts précédents et l’écrémage de la stratosphère.

Starship a semblé toucher la cible ou au moins se rapprocher. Il n’y a pas eu de mot immédiat de SpaceX sur sa hauteur.

Le modèle grandeur nature en acier inoxydable – 50 mètres de haut et 9 mètres de diamètre – s’est envolé au-dessus du golfe du Mexique. Après environ cinq minutes, il a basculé sur le côté comme prévu et est redescendu en chute libre vers la pointe sud-est du Texas, près de la frontière mexicaine. Les moteurs Raptor se sont rallumés pour le freinage et la fusée s’est redressée. Quand il a atterri, cependant, la fusée s’est enflammée et s’est rompue, des pièces se sont dispersées.

Le vol entier – aussi dramatique et flashy que possible, même selon les normes SpaceX – a duré six minutes et 42 secondes. SpaceX a diffusé la démo du coucher du soleil en direct sur son site Web; des retards répétés au cours de la semaine dernière et un arrêt de moteur de dernière seconde mardi ont accru l’excitation des fans de l’espace.

Musk a appelé cela une «ascension réussie» et a déclaré que les volets du corps guidaient précisément la fusée jusqu’au point d’atterrissage. La pression du réservoir de carburant était cependant basse lorsque les moteurs se sont rallumés pour le toucher des roues, ce qui a fait descendre le Starship trop rapidement.

«Mais nous avons toutes les données dont nous avions besoin!», A-t-il tweeté.

Musk avait maintenu les attentes faibles, avertissant plus tôt cette semaine qu’il y avait «probablement» 1 chance sur 3 de succès complet.

L’histoire continue

Jeff Bezos d’Amazon, qui a fondé la société de fusées Blue Origin, a offert ses félicitations rapides.

« Quiconque sait à quel point ce truc est difficile est impressionné par le test du Starship d’aujourd’hui. »

Deux vols d’essai SpaceX plus bas et plus courts plus tôt cette année au départ de Boca Chica, au Texas – un village côtier calme avant que SpaceX ne s’installe – ont utilisé des versions plus rudimentaires de Starship. Des bidons essentiellement cylindriques et des moteurs Raptor simples, ces premiers véhicules ont atteint des altitudes de 490 pieds (150 mètres). Un modèle encore plus ancien, le Starhopper court et trapu, a fait un petit saut captif en 2019, suivi de deux montées de plus en plus hautes.

Le test de mercredi a suivi la dernière opération de fourniture de stations spatiales de SpaceX pour la NASA de trois jours et le deuxième vol d’astronaute de la société privée à moins d’un mois du Kennedy Space Center de Floride.

Starship est en fait l’étage supérieur des vaisseaux lunaires et Mars envisagés par Musk. Il sera lancé sur un méga booster encore en développement connu sous le nom de Super Heavy. Le véhicule entier atteindra 120 mètres (394 pieds) – 9,4 mètres de plus que la fusée Saturn V de la NASA qui a projeté des hommes sur la lune il y a un demi-siècle.

SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour mettre d’énormes satellites en orbite autour de la Terre, en plus de livrer des personnes et des marchandises sur la Lune et sur Mars. Plus tôt cette année, SpaceX était l’un des trois maîtres d’œuvre choisis par la NASA pour développer des atterrisseurs lunaires capables d’amener des astronautes sur la Lune d’ici 2024.

Juste avant le lancement de mercredi, la NASA a annoncé les 18 astronautes américains qui s’entraîneront pour le programme d’atterrissage sur la lune Artemis.

En acceptant un prix à Berlin la semaine dernière, Musk a déclaré qu’il était « très confiant » d’un vol humain vers Mars dans six ans – « si nous avons de la chance, peut-être quatre ans. » Mais Musk est le premier à admettre que son calendrier peut être trop optimiste.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

¶