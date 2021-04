La société d’Elon Musk a lancé quatre astronautes en orbite depuis la Floride, aux États-Unis, à bord d’une capsule réutilisable et d’une fusée partiellement réutilisable.

La mission, intitulée Crew 2, est montée à bord d’une capsule Dragon au centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, à l’aube vendredi. La capsule, nommée Endeavour d’après la navette spatiale à la retraite de la NASA, avait déjà été utilisée l’année dernière. Seuls de nouveaux parachutes ont été installés et certaines valves et protections thermiques ont été remplacées dans le véhicule spatial.

De plus, cette fois, la capsule a été lancée avec une fusée réutilisée, faisant l’histoire des vols spatiaux. La fusée Falcon 9 avait le même booster de premier étage qui avait été précédemment utilisé pour envoyer une mission en orbite. Il y a cinq mois, il a décollé avec Crew 1, qui reviendra maintenant dans la capsule Endeavour plus tard ce mois-ci.

«Si vous avez une réutilisabilité rapide et complète, alors c’est la porte d’entrée vers les cieux», a déclaré l’entrepreneur milliardaire Musk après le lancement.

Le propulseur réutilisable est conçu par la société commerciale de fusées SpaceX de Musk pour rendre les vols spatiaux moins coûteux. Auparavant, il n’était déployé que sur des vols de fret, pas sur des vols humains. Le propulseur du Falcon 9 précédemment utilisé s’est envolé avec succès sur Terre après s’être séparé du reste de la fusée quelques minutes après le lancement. Il a atterri de manière spectaculaire sur la plate-forme du drone « Bien sûr que je t’aime toujours » flottant dans l’Atlantique.

Bien fait! 👏🏻👏🏻👏🏻Le premier étage réutilisable du Falcon 9 a atterri sur le drone de SpaceX dans l’océan Atlantique – complétant sa deuxième mission visant à propulser les astronautes dans l’espace. pic.twitter.com/nYfNFQ8M5f – vénus 🧜‍♀️ (@ venus47203379) 23 avril 2021

L’équipage, composé du commandant de la mission Shane Kimbrough, du pilote Megan McArthur, (tous deux de la NASA) spécialiste Thomas Pesquet (de l’Agence spatiale européenne) et de l’ingénieur Akihiko Hoshide (de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale), a été conduit à la rampe de lancement de Tesla Model X VUS qui avaient « RÉDUIRE, » « RÉUTILISATION » et « RECYCLER » écrit sur leurs plaques d’immatriculation. Après un vol de 23 heures, ils devraient atteindre la Station spatiale internationale (ISS) à quelque 400 km au-dessus de la Terre samedi matin, pour passer environ six mois dans l’espace.

L’astronaute de la NASA McArthur voyage dans le même siège de la même capsule que son mari Bob Behnken l’année dernière. Après son retour sur Terre, la capsule Endeavour devrait être à nouveau rénovée pour un vol commercial prévu pour septembre.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!