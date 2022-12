SpaceX lance la première mission de l’atterrisseur lunaire japonais ispace

La société japonaise d’exploration lunaire ispace a commencé dimanche sa première mission tant attendue, avec une fusée SpaceX Falcon 9 lançant l’atterrisseur lunaire de l’entreprise depuis la Floride.

“C’est le tout, tout début d’une nouvelle ère”, a déclaré à CNBC le fondateur et PDG d’ispace, Takeshi Hakamada.

La mission 1 de la société basée à Tokyo est actuellement en route vers la lune, avec un atterrissage prévu vers la fin avril.

Fondée il y a plus de dix ans, ispace est à l’origine une équipe en compétition pour le Google Lunar Xprize sous le nom de Hakuto – d’après un mythologique lapin blanc japonais. Après l’annulation du concours Xprize, ispace a pivoté et élargi ses objectifs, Hakamada visant à créer “un écosystème économiquement viable” autour de la lune, a-t-il déclaré dans une récente interview.

L’entreprise n’a cessé de croître au fur et à mesure de cette première mission, avec plus de 200 employés dans le monde, dont une cinquantaine dans sa filiale américaine à Denver. De plus, ispace a régulièrement levé des fonds auprès d’une grande variété d’investisseurs, rapportant 237 millions de dollars à ce jour grâce à un mélange de capitaux propres et de dettes. Les investisseurs d’ispace comprennent la Banque de développement du Japon, Suzuki Motor, Japan Airlines et Airbus Ventures.

L’atterrisseur ispace Mission 1 transporte de petits rovers et des charges utiles pour un certain nombre d’agences gouvernementales et d’entreprises, notamment des États-Unis, du Canada, du Japon et des Émirats arabes unis.