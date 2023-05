SpaceX lance la première femme arabe sur un vol privé vers la Station spatiale internationale | Actualités scientifiques et techniques

Le deuxième vol privé de SpaceX a envoyé des passagers, dont la première femme astronaute d’Arabie saoudite, monter en flèche vers la Station spatiale internationale.

Le EspaceX La fusée Falcon a été lancée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA dimanche soir, et les quatre passagers devraient atteindre la station spatiale dans leur capsule lundi.

Ils y passeront un peu plus d’une semaine avant de rentrer chez eux avec un splashdown juste au large de Floride.

Les premiers astronautes saoudiens depuis des décennies sont la chercheuse sur les cellules souches Rayyanah Barnawi et le pilote de chasse de la Royal Saudi Air Force Ali al Qarni.

« C’est un rêve devenu réalité pour tout le monde », a déclaré Mme Barnawi avant le vol.

« Juste être capable de comprendre que c’est possible – si moi et Ali pouvons le faire, alors ils peuvent le faire aussi. »

Le voyage a été organisé par Axiom Space, basé à Houston, et l’équipage est dirigé par Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la NASA qui travaille maintenant pour l’entreprise.

Mme Whitson détient le record américain du temps le plus accumulé dans l’espace – 665 jours et plus.

L’équipe est complétée par John Shoffner, un homme d’affaires américain qui possède une équipe de course de voitures de sport.

La société n’a pas révélé le coût des derniers billets, mais des prix par siège précédemment cités de 55 millions de dollars (44 millions de livres sterling).

La dernière liste de prix de la NASA indique des frais par personne et par jour de 2 000 $ (1 600 £) pour la nourriture et jusqu’à 1 500 $ (1 200 £) pour les sacs de couchage et autres équipements.

Les frais pour acheminer à l’avance l’équipement vers la station spatiale sont d’environ 10 000 $ (8 000 £) par livre, avec les mêmes frais pour s’en débarrasser par la suite. Il en coûte à nouveau le même prix pour les articles à rendre intacts.

Les invités auront accès à la majeure partie de la station lorsqu’ils mèneront des expériences, photographieront la Terre et discuteront avec des écoliers à la maison, démontrant comment les cerfs-volants volent dans l’espace lorsqu’ils sont attachés à un ventilateur.