SpaceX lance la mission de la NASA vers Metal World

Un vaisseau spatial de la NASA est sur le point de se lancer dans un voyage de 2,2 milliards de kilomètres à travers l’espace pour atteindre un astéroïde rare et riche en métaux au-delà de l’orbite de Mars.

La mission Psyché devrait être lancée jeudi à 10 h 16 HE, si les conditions météorologiques le permettent ; le dernier prévision prédit une probabilité de 20 % de conditions météorologiques favorables au lancement.

Le vaisseau spatial montera à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy, qui décollera du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Le lancement sera retransmis en direct sur le site de la NASA Chaîne Youtubeainsi que celui de l’agence spatiale site web et application. Vous pouvez également vous connecter via le flux ci-dessous. La couverture en direct débutera à 9 h 15 HE.

« Il s’agit de la première mission visant à explorer un corps planétaire qui, selon les observations, est principalement constitué de métal », a déclaré Carol Polanskey, scientifique du projet Psyché à la NASA, à Gizmodo lors d’un entretien téléphonique. « Il y a tellement d’inconnues sur sa forme réelle, son champ de gravité et son axe de rotation. »

La mission Psyché rencontrera une roche spatiale métallique dans la ceinture principale d’astéroïdes. Psyché est un astéroïde de 226 kilomètres de large qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau dépouillé d’un planétésimal brisé, l’un des éléments constitutifs qui s’assemblent pour former une planète.

Une illustration du vaisseau spatial Psyché. Illustration: NASA

« Psyché en particulier est intéressant car il semble qu’il pourrait très bien s’agir d’une planète en croissance précoce… qui était déjà arrivée au point où elle avait fondu et permis à la matière métallique d’aller vers le monde. »Le noyau et ont une surface rocheuse semblable à celle des autres corps du système solaire », a déclaré Polanskey. « Mais ensuite, heureusement pour nous, ces roches extérieures ont été potentiellement arrachées par l’impact, révélant ce noyau interne. »

« [The mission] C’est un peu comme notre vision de la matière qui existait à l’origine et qui s’est assemblée pour former les planètes », a-t-elle ajouté.

Le vaisseau spatial Psyché orbitera autour de sa cible, armé d’un imageur multispectral, d’un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, d’un magnétomètre et d’un instrument radio pour cartographier l’astéroïde, selon la NASA. Basé sur la sonde Dès les premières observations, les scientifiques commenceront à avoir une idée de la taille et de la forme de l’astéroïde et commenceront à se faire une idée de ce qu’est Psyché, selon Polanskey.

Psyché parcourra environ 2,2 milliards de kilomètres pour atteindre la ceinture principale d’astéroïdes. Si tout se passe bien, le vaisseau spatial entrera sur l’orbite de l’astéroïde Psyché fin juillet 2029 et commencera sa mission en août de la même année.

Une semaine avant sa date de lancement initiale le 5 octobre, les ingénieurs ont découvert un problème avec les propulseurs du vaisseau spatial Psyché cela aurait pu provoquer une surchauffe au cours de sa mission de huit ans. En conséquence, la date de décollage de la mission a été retardée d’une semaine, le temps que l’équipe résolve le problème.

La mission propose des opportunités de lancement tous les jours jusqu’au 25 octobre.

