SpaceX lance la mission Ax-3 d’Axiom Space vers la Station spatiale internationale : NPR

Chandan Khanna/AFP via Getty Images

Le premier équipage commercial entièrement européen est en route vers la Station spatiale internationale après un lancement SpaceX en début de soirée depuis le Kennedy Space Center en Floride.

Contrairement à une mission de la NASA, celle-ci est financée par Espace Axiome, une société basée à Houston transportant son troisième groupe de passagers payants vers l’ISS. Elle passe un contrat avec SpaceX pour se rendre au laboratoire orbital et en revenir. Axiom prévoit de construire un jour sa propre station spatiale en orbite et utilise ces missions pour l’aider dans sa planification et sa conception.

Une tentative de lancement de la mission mercredi a été annulée plusieurs heures avant son vol prévu. SpaceX et Axiom ont déclaré avoir besoin de plus de temps “pour effectuer les vérifications préalables au lancement et l’analyse des données, y compris le modulateur d’énergie du système de parachute”. Le lendemain, SpaceX a déclaré“tous les systèmes semblent bons pour le lancement d’aujourd’hui” sans plus de détails.

La capsule mettra les prochaines 36 heures à courir pour rattraper l’ISS alors qu’elle tourne à environ 250 milles au-dessus de la Terre. Après l’amarrage, l’équipage passera deux semaines sur le laboratoire orbital effectuer environ 30 expériencesy compris « la recherche en microgravité, les démonstrations technologiques et les engagements de sensibilisation », selon Axiom.

Cette mission, appelée Ax-3, pilote un Dragon de l’équipage SpaceX vaisseau spatial nommé Liberté. La capsule a déjà volé deux fois dans l’espace et s’est rendue à chaque fois vers la Station spatiale internationale (Crew-4 en 2022 et Ax-2 en 2023). Liberté a passé un total de 179 jours dans l’espace.

L’équipage de l’Ax-3 est dirigé par Michael López-Alegría, astronaute en chef d’Axiom (Double citoyen américano-espagnol et ancien astronaute de la NASA et commandant de l’ISS). Il servira de commandant de l’Ax-3 et sera rejoint par trois passagers payants : le pilote Walter Villadei de l’armée de l’air italienne, ainsi que les spécialistes de mission Alper Gezeravcı de Turquie et Marcus Wandt de Suède et de l’Agence spatiale européenne.

Pour Gezeravcı, qui est le premier astronaute turc à se rendre dans l’espace, “Ce vol spatial n’est pas une destination mais un voyage. Ce n’est que le début de notre voyage – pour un long voyage spatial en pleine croissance dans notre avenir.”

L’équipage de l’Ax-3 rejoindra sept autres personnes actuellement sur l’ISS