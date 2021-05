SpaceX lance la fusée Starship SN15 et atterrit avec succès dans son premier vol à haute altitude

SpaceX a lancé et fait atterrir avec succès son vaisseau futuriste mercredi, clouant finalement un vol d’essai de la fusée qu’Elon Musk a l’intention d’utiliser pour atterrir des astronautes sur la lune et envoyer des gens sur Mars. Les quatre vols d’essai précédents se sont terminés par de violentes explosions avant, pendant ou peu de temps après l’atterrissage à la pointe sud-est du Texas, près de Brownsville. Cette dernière version améliorée de la fusée en forme de balle pleine échelle en acier inoxydable de SpaceX a plané plus de 10 kilomètres au-dessus du golfe du Mexique avant de basculer et de descendre horizontalement, puis de redevenir verticale juste à temps pour l’atterrissage.

«Starbase Flight Control a confirmé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo en direct, nous sommes en panne. Le Starship a atterri! » a annoncé le commentateur de lancement John Insprucker. «Nous sommes à terre! Le Starship a atterri », a déclaré John Insprucker, principal ingénieur d’intégration de SpaceX, lors d’un commentaire en direct, rapporte Espace.

Un incendie à la base de la fusée de 160 pieds (50 mètres) s’est rapidement éteint et la fusée est restée debout après le vol de six minutes. Musk a tweeté que l’atterrissage était «nominal» – d’après le livre, en d’autres termes.

Atterrissage nominal du vaisseau spatial! – Elon Musk (@elonmusk) 5 mai 2021

Le succès est venu au 60e anniversaire du vol du premier Américain dans l’espace, Alan Shepard. Et cela a couronné deux semaines époustouflantes de réalisations pour SpaceX: le lancement de quatre autres astronautes dans la station spatiale de la NASA, la première descente d’équipage nocturne du pays depuis les tirs de la lune d’Apollo et une paire de lancements pour ses mini satellites Internet.

Il y a moins d’un mois, la NASA a choisi le vaisseau spatial de SpaceX pour transporter des astronautes sur la surface lunaire au cours des prochaines années. Le contrat de 3 milliards de dollars a été interrompu la semaine dernière, cependant, après que les entreprises perdantes – Blue Origin and Dynetics de Jeff Bezos – aient protesté contre la sélection.

Musk a déclaré le mois dernier que l’argent de la NASA aiderait le développement de Starship, qui devrait éventuellement être lancé au sommet d’un booster Super Heavy. Il a dit que c’était un projet «assez coûteux» jusqu’à présent et principalement financé en interne. Le premier essai en haute altitude a eu lieu en décembre.

«Comme vous pouvez le constater, si vous avez regardé les vidéos, nous en avons fait exploser quelques-unes. L’excitation est donc garantie, d’une manière ou d’une autre », a déclaré Musk aux journalistes après le deuxième vol de l’équipage de la compagnie privée le 23 avril. Longtemps après le touché de mercredi, Starship était toujours debout.

SpaceX a déjà une mission Starship sur les livres avec une date de lancement cible 2023 – «dearMoon», qui enverra le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et une poignée d’autres personnes sur un vol d’une semaine autour du plus proche voisin de la Terre.

