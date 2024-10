SpaceX lance Falcon 9 depuis le Cap mardi matin, seulement 14 heures après le décollage du Falcon Heavy

Une fusée SpaceX Falcon 9 a décollé de la rampe de lancement dans l’obscurité tôt mardi matin, couronnant le bref intervalle de 14 heures de l’entreprise entre deux lancements depuis la Space Coast de Floride.

Le Falcon 9 a décollé à 2 h 10 HAE pour une mission Starlink, soulevant 23 satellites Internet en orbite terrestre basse depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral.

La mission Starlink 10-10 fait suite au lancement lundi midi, à 12 h 06, par SpaceX d’un Falcon Heavy triple cœur depuis le Kennedy Space Center de la NASA. Cette puissante fusée a propulsé le vaisseau spatial Europa Clipper de l’agence dans un ambitieux périple scientifique de 1,8 milliard de kilomètres. à sa lune homonyme en orbite autour de Jupiter.

Le vaisseau spatial devrait atteindre Jupiter en avril 2030, puis effectuer 49 survols d’Europe – « une lune avec un énorme océan souterrain qui pourrait avoir des conditions propices à la vie ».

« Félicitations à notre équipe Europa Clipper pour avoir commencé le premier voyage vers un monde océanique au-delà de la Terre », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué de presse post-lancement.

« La NASA est à la pointe du monde en matière d’exploration et de découverte, et la mission Europa Clipper n’est pas différente. En explorant l’inconnu, Europa Clipper nous aidera à mieux comprendre s’il existe un potentiel de vie non seulement dans notre système solaire, mais parmi les milliards de lunes et de planètes au-delà de notre Soleil », a déclaré Nelson.

Retour à la mission Starlink ultérieure de SpaceX. Dans un tweet publié mardi à 1 h 35, les responsables de SpaceX ont déclaré : « Falcon 9 est prêt, le temps est superbe et le chargement de propulseur a commencé pour le lancement de ce soir. » Le 45e Escadron météorologique de la Force spatiale avait prévu 95 % de chances de conditions favorables, notant que « un temps magnifique et agréable se poursuivra au cours des prochains jours alors que la haute pression persiste dans le golfe du Mexique et la péninsule de Floride ».

Lancement d’une fusée SpaceX Falcon 9 sur la mission Starlink 10-10. Fusée lancée depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral à 2 h 10 HAE le mardi 15 octobre.

La mission Starlink tôt le matin marquait le 11e vol du booster du premier étage du Falcon 9, a rapporté SpaceX. Le booster a déjà lancé Euclid, Axiom-2, Axiom-3, Cygnus NG-21, SES 24, CRS-30 et quatre missions Starlink.

Après la séparation des étages, le propulseur a atterri au sommet du drone SpaceX A Shortfall of Gravitas dans l’océan Atlantique environ 8 minutes et 15 secondes après le décollage.

Pour les dernières nouvelles de la Station spatiale de Cap Canaveral et du Kennedy Space Center de la NASA, visitez floridatoday.com/espace.

