CAP CANAVERAL, Floride: SpaceX a lancé dimanche une version plus récente et plus grande de son vaisseau de ravitaillement Dragon à la Station spatiale internationale, marquant la première fois que la société a deux capsules en l’air à la fois.

Le Dragon débordant de friandises et de cadeaux de Noël devrait atteindre la station spatiale lundi et rejoindre le Dragon qui a livré quatre astronautes le mois dernier.

Des dragons où que vous soyez, a déclaré Kenny Todd, directeur adjoint du programme de la station spatiale de la NASA.

Avec le programme d’équipage commercial de la NASA officiellement en cours, SpaceX s’attend à toujours avoir au moins une capsule Dragon dans la station spatiale.

La fusée SpaceXs Falcon 9 tirée avec le dernier dragon du centre spatial Kennedy de la NASA, c’est vrai coronavirus les précautions ont réduit le personnel au minimum. Le propulseur du premier étage effectuant son quatrième vol visait à atterrir sur une plate-forme océanique quelques minutes après le lancement. Il a été utilisé pour la première fois en mai pour le premier lancement d’astronautes par la société d’Elon Musk.

L’expédition de 6400 livres (2900 kilogrammes) comprend des milliards de microbes et d’échantillons d’astéroïdes écrasés pour une étude de biomining, un nouveau dispositif médical pour fournir des résultats rapides de tests sanguins pour les astronautes dans l’espace, et une chambre privée et exploitée pour faire des expériences de la taille . comme réfrigérateurs à l’extérieur du laboratoire de piste. Quarante souris volent également pour la recherche osseuse et oculaire, deux faiblesses pour les astronautes lors de longs séjours dans l’espace.

Todd a déclaré que toutes ces recherches étaient le cadeau de Noël ultime pour l’astronaute de la NASA Kate Rubins, une chasseuse de virus qui a effectué le premier séquençage d’ADN dans l’espace il y a quelques années.

Quant aux cadeaux plus personnalisés pour les quatre Américains, deux Russes et un Japonais à bord, je n’aime pas me faire passer pour le Père Noël. J’ai peur que cela ruine mon propre Noël, a déclaré Todd la semaine dernière. Voyons ce qui se passe quand ils ouvrent la trappe … Je suis optimiste.

Pour la fête de Noël des astronautes, le Dragon apportera de la dinde rôtie, de la vinaigrette au pain de maïs, de la sauce aux canneberges, des biscuits sablés et des tubes de glaçage.

Ce modèle de transport de cargaison mis à jour de la taille de la capsule d’équipage SpaceX accostera seul dans le laboratoire orbital. Les anciens cargos SpaceX nécessitaient le bras robotique de la station pour ancrer.

La capsule restera comme d’habitude dans la station spatiale pendant environ un mois avant de se déconnecter des expériences et de l’ancien équipement et de se retrouver dans l’océan Atlantique. C’est un autre changement par rapport aux anciens cargos SpaceX, qui ont parachuté dans le Pacifique. Revenir plus près de Cap Canaveral permettra de gagner du temps pour le recyclage.

Il s’agit de la 21e station d’approvisionnement de SpaceX pour la NASA depuis 2012. Le vol a été retardé d’un jour en raison du mauvais temps dans la zone de récupération des booster au large.

