SpaceX lance des astronautes de quatre pays vers la Station spatiale internationale – NBC Los Angeles

Quatre astronautes de quatre pays se sont envolés samedi vers la Station spatiale internationale.

Ils devraient rejoindre dimanche le laboratoire en orbite dans leur capsule SpaceX, remplaçant quatre astronautes qui y vivent depuis mars.

Un astronaute de la NASA a été rejoint lors du décollage avant l’aube du Centre spatial Kennedy par des aviateurs du Danemark, du Japon et de la Russie.

Il s’agissait du premier lancement américain où chaque siège d’un vaisseau spatial était occupé par un pays différent – ​​jusqu’à présent, la NASA en avait toujours inclus deux ou trois sur ses vols de taxi SpaceX. Un hasard dans le timing a conduit à ces affectations, ont indiqué des responsables.

Jasmin Moghbeli de la NASA, pilote de la Marine en tant que commandant, a déclaré que la composition de son équipage démontre « ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble en harmonie ». Elle sera accompagnée pour cette mission de six mois par Andreas Mogensen de l’Agence spatiale européenne, Satoshi Furukawa du Japon et Konstantin Borisov de Russie.

« Pour explorer l’espace, nous devons le faire ensemble », a déclaré le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher, quelques minutes avant le décollage. « L’espace est vraiment mondial et la coopération internationale est essentielle. »

Les chemins des astronautes vers l’espace ne pourraient pas être plus différents.

Les parents de Moghbeli ont fui l’Iran pendant la révolution de 1979. Née en Allemagne et élevée à Long Island, à New York, elle a rejoint les Marines et a piloté des hélicoptères d’attaque en Afghanistan. Ce nouveau voyageur spatial espère montrer aux filles iraniennes qu’elles aussi peuvent viser haut. « La confiance en soi est quelque chose de vraiment puissant », a-t-elle déclaré avant le vol.

Mogensen a travaillé sur des plates-formes pétrolières au large des côtes ouest-africaines après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur. Il a déclaré à des personnes perplexes face à son choix de travail qu’« à l’avenir, nous aurions besoin de foreurs dans l’espace », comme le personnage de Bruce Willis dans le film meurtrier sur les astéroïdes « Armageddon ». Il est convaincu que l’expérience acquise avec cette plate-forme l’a conduit à être sélectionné comme premier astronaute danois.

Furukawa a passé une décennie en tant que chirurgien avant de devenir astronaute japonais. Comme Mogensen, il a déjà visité la gare.

Borisov, un débutant dans l’espace, s’est tourné vers l’ingénierie après avoir étudié le commerce. Il dirige une école d’apnée à Moscou et juge ce sport, dans lequel les plongeurs évitent les bouteilles d’oxygène et retiennent leur souffle sous l’eau.

L’un des avantages d’un équipage international, ont-ils noté, est la nourriture. Parmi les délices qui s’envolent : le ragoût d’herbes persanes, le chocolat danois et le maquereau japonais.

Le décollage a été retardé d’un jour en raison d’examens supplémentaires des données du système de survie de la capsule.

Un autre astronaute de la NASA s’envolera vers la station depuis le Kazakhstan à la mi-septembre dans le cadre d’un accord de troc, en compagnie de deux Russes.

SpaceX a désormais lancé huit équipages pour la NASA. Boeing a été embauché au même moment il y a près de dix ans, mais n’a pas encore transporté d’astronautes. Sa capsule d’équipage est cloué au sol jusqu’en 2024 en parachute et d’autres problèmes.

