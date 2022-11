SpaceX lance avec succès la première fusée Falcon Heavy depuis 2019

La Falcon Heavy de SpaceX, la fusée active la plus puissante au monde, a décollé mardi pour la première fois en plus de trois ans dans un épais brouillard à Cap Canaveral en Floride, la société d’Elon Musk envoyant des satellites en orbite pour l’US Space Force.

Le système de fusée, composé de trois boosters Falcon 9 attachés côte à côte, a décollé d’une rampe de lancement SpaceX, avec deux satellites de la Force spatiale et un groupe de satellites plus petits à destination de l’orbite. La Space Force n’a pas fourni de détails sur ses satellites et a demandé à SpaceX de mettre fin à son lancement en direct plus tôt sans montrer leur déploiement.

La mission, le premier lancement de Falcon Heavy depuis juin 2019, avait été retardée pendant des années par Space Force, selon des responsables de SpaceX. Les débuts de la fusée en 2018 ont envoyé une voiture de sport rouge de l’autre société d’Elon Musk, Tesla, dans l’espace comme charge utile de test.

La mission de mardi a marqué la première utilisation de la fusée par la Space Force, une branche militaire américaine créée sous l’ancien président Donald Trump pour superviser une grande partie des activités de défense du Pentagone dans l’espace.

Environ trois minutes après le lancement, les deux propulseurs latéraux de Falcon Heavy se sont séparés de l’étage central de la fusée en synchronisation à environ 29 kilomètres au-dessus du sol, plongeant en arrière pour une chute libre supersonique vers la terre.

Quelques minutes plus tard, la paire de boosters, chacun d’environ cinq étages, a rallumé leurs moteurs et a atterri presque simultanément sur des dalles de béton adjacentes, suscitant les applaudissements tonitruants des ingénieurs à l’intérieur du siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, a montré une diffusion en direct de la société.

Le propulseur central n’a pas tenté d’atterrir et a utilisé l’intégralité de son carburant pour faire exploser les satellites plus loin dans l’espace.

SpaceX et son PDG Musk, l’entrepreneur milliardaire dont l’univers des entreprises de haute technologie comprend désormais le géant des médias sociaux Twitter, se sont fortement concentrés ces dernières années sur le développement de Starship, une fusée plus grande et entièrement réutilisable destinée à succéder à terme à la flotte Falcon de l’entreprise.

SpaceX espère lancer Starship en orbite pour la première fois en décembre, ont annoncé lundi des responsables de la NASA.