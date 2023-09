SpaceX Falcon Heavy pourrait lancer la mission Psyché de la NASA sur un astéroïde métallique la semaine prochaine

La NASA prévoit et attend depuis des années le lancement d’un nouveau vaisseau spatial pour explorer l’astéroïde étrangement riche en métaux Psyché. Après un retard d’une année complète, une fusée SpaceX Falcon Heavy pourrait enfin transporter l’engin dans l’espace dès le 5 octobre.

Un problème logiciel a provoqué des retards de lancement en 2022, obligeant les planificateurs de mission à attendre cette année après l’expiration de la fenêtre de lancement en octobre dernier.

La cible de l’astéroïde s’appelle officiellement 16 Psyché ; il a la forme d’une pomme de terre avec un diamètre de 173 miles (280 kilomètres) à son point le plus large. La composition exacte de l’astéroïde fait l’objet de débats, mais La NASA dit il peut s’agir jusqu’à 60 % de métaux fer-nickel. Il s’agit d’une proportion si inhabituellement élevée que certains scientifiques pensent que Psyché pourrait être un morceau restant du noyau d’une ancienne planète.

La NASA n’a pas l’intention d’exploiter l’astéroïde, mais les données renvoyées par la mission pourraient nous aider à avoir une idée plus précise de sa valeur potentielle. Certaines estimations estiment ce chiffre à 10 000 quadrillions de dollars.

La NASA et d’autres scientifiques liés à la mission se disent plus intéressés à utiliser le voyage à Psyché pour découvrir à quoi pourrait ressembler le noyau terrestre, car il est si proche mais si inaccessible.

Psyché n’est pas un astéroïde géocroiseur. Il orbite très loin, entre Mars et Jupiter et il faudra six ans au vaisseau spatial Psyché pour parcourir 2,5 milliards de miles (4 milliards de kilomètres) pour atteindre sa cible de métaux lourds.

En cours de route, le vaisseau spatial testera pour la première fois une technologie avancée de communication laser dans l’espace lointain. Le système de communication optique pourrait être capable d’atteindre des taux de transmission de données 10 à 100 fois supérieurs à ceux des systèmes radio actuels, voire même permettre le streaming vidéo. L’expérience pourrait jeter les bases d’un futur réseau interplanétaire à large bande lorsque les astronautes s’aventureraient sur Mars.

Depuis la semaine dernière, La NASA a dit le vaisseau spatial Psyché a terminé ses tests et est entièrement rempli de carburant et prêt à être lancé. L’agence et SpaceX visent un lancement à 10 h 34 HAE (7 h 34 PDT) le jeudi 5 octobre depuis le Kennedy Space Center en Floride. En cas d’autres retards, il existe d’autres opportunités de lancement dans la fenêtre actuelle jusqu’au 25 octobre.

Le lancement sera diffusé en streaming par la NASA et SpaceX.