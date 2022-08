SpaceX et T-Mobile s’associent pour utiliser les satellites Starlink

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, annoncent des plans de partenariat le 25 août 2022.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, et le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, ont déclaré que leurs entreprises s’efforçaient de “mettre fin aux zones mortes mobiles” et lanceront un nouveau service mobile activé par les satellites Starlink de deuxième génération et la bande passante T-Mobile.

Starlink est composé d’un réseau de satellites que SpaceX a lancé en orbite terrestre basse et conçu pour fournir un accès Internet haut débit dans des endroits éloignés du monde. SpaceX a lancé plus de 2 700 satellites pour soutenir ce réseau.

S’exprimant jeudi soir dans les locaux de SpaceX à Boca Chica, au Texas, Sievert a déclaré que T-Mobile consacrerait une “tranche de son spectre PCS milieu de bande” à intégrer dans les satellites Starlink lancés l’année prochaine.

Les utilisateurs de T-Mobile pourront utiliser la messagerie, les MMS et certaines applications de messagerie, à partir de points éloignés dans les 48 États inférieurs, l’Alaska, Porto Rico et Hawaï et même certains points éloignés dans l’eau.

Finalement, le service fonctionnera avec la voix, a déclaré Sievert. T-Mobile prévoit d’inclure le service dans ses forfaits mobiles les plus populaires.

Musk a déclaré que le service fonctionnera avec les satellites de deuxième génération de Starlink, qui ont de très grandes antennes et pourront transmettre directement vers un téléphone portable ou mobile. Lors d’une catastrophe naturelle, “Même si toutes les tours cellulaires sont détruites”, a déclaré Musk,

Le service n’exigera pas que les utilisateurs mobiles obtiennent un nouveau téléphone.

Musk a précisé: “Cela n’aura pas le type de bande passante qu’un terminal Starlink aura, mais cela permettra d’envoyer des SMS, d’activer les images et s’il n’y a pas trop de monde dans la zone cellulaire, vous pouvez même potentiellement avoir un peu un peu de vidéo.” Il a ajouté: “Nous ne lirons plus ces tragédies qui se sont produites où des gens se sont perdus et si seulement ils avaient pu appeler à l’aide, ils iraient bien.”

T-Mobile offrira également “l’itinérance réciproque”, afin que les visiteurs aux États-Unis de l’extérieur du pays puissent utiliser le service s’ils s’associent également à SpaceX pour activer ce service à l’échelle mondiale. Musk et Sievert ont invité les transporteurs étrangers à rejoindre leur alliance.

Les actions de T-Mobile ont clôturé d’un point jeudi à 147,07 $ et avaient une tendance légèrement plus élevée après les heures.

Comme CNBC Pro l’a précédemment rapporté, les analystes de Morgan Stanley ont écrit dans une note sur le secteur cette semaine qu’ils favorisaient T-Mobile comme premier choix dans les services de télécommunications, et ils “s’attendent à ce que T-Mobile continue de prendre des parts, entraînant des top- et croissance du résultat net, le rachat devant commencer bientôt. »

— Michael Sheetz de CNBC a contribué au reportage.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.