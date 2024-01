SpaceX et Axiom lancent la mission Ax-3 vers la Station spatiale internationale : vidéo

Pour l’Agence spatiale européenne et ses 22 pays, les vols commerciaux comme celui d’Axiom offrent un moyen d’amener davantage d’Européens dans l’espace et mettent en évidence le mélange de programmes spatiaux traditionnels et commerciaux.

L’ESA paie actuellement 8,3 % des coûts de la station spatiale et ses astronautes reçoivent donc cette fraction des missions de six mois. Cela correspond actuellement à seulement quatre vols d’ici la mise hors service prévue de la station spatiale en 2030.

“Nous n’avons pas beaucoup de vols, nous ne pouvons donc pas donner un astronaute à chaque État membre”, a déclaré Frank De Winne, chef du bureau des astronautes de l’ESA. “C’est impossible.”

Mais Marcus Wandt, l’astronaute suédois du vol Axiom de jeudi, se rendra à la Station spatiale internationale en avion commercial.