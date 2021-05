SpaceX envoie des centaines de bébés calamars à l’ISS dans sa prochaine mission

Dans la prochaine mission spatiale qui sera lancée le 3 juin, la fusée SpaceX Falcon 9 emmènera 5000 ours aquatiques et 128 bébés calamars incandescents vers la Station spatiale internationale. En plus de ces petites créatures spéciales, la mission de réapprovisionnement en cargaison transportera également plus de 7 300 livres de matériel, notamment des fournitures pour l’équipage, de nouveaux panneaux solaires et du matériel de véhicule. La mission, qui sera lancée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, emmènera ces créatures dans l’espace en raison de leurs capacités spéciales. L’étude de la manière dont les voyages spatiaux les affectent aidera les scientifiques à comprendre l’impact des voyages spatiaux sur les humains et à proposer des contre-mesures contre les effets néfastes de la microgravité.

Les retardigrades, également connus sous le nom d’ours d’eau ou de porcelets de mousse en raison de leur apparence, sont des micro-animaux ne dépassant jamais 1,5 mm, exceptionnellement connus pour leur capacité à s’adapter et à survivre dans des environnements extrêmes. Ils s’adaptent même dans des endroits où la plupart des formes de vie ne le peuvent pas. Trouvés partout, des profondeurs des océans aux sommets des montagnes, ils peuvent survivre aux radiations mortelles, aux eaux extrêmes, à la privation d’air et à la famine. Ils ont déjà démontré leur capacité à traverser le vide spatial lors de leur dernier envoi dans l’espace en septembre 2007. Après 10 jours d’exposition à l’espace, 68% de leurs spécimens ont été réhydratés dans les 30 minutes suivant la réhydratation.

«L’une des choses que nous souhaitons vraiment faire est de comprendre comment les tardigrades survivent et se reproduisent dans ces environnements, et si nous pouvons apprendre quelque chose sur les astuces qu’ils utilisent et les adapter pour protéger les astronautes», a déclaré Thoman Boothby, le principal. enquêteur de l’expérience avec les créatures résilientes, dans un communiqué de presse par la NASA.

Une autre créature spéciale avec un billet gratuit pour l’espace est le bébé calmar bobtail qui a une capacité spéciale à briller, grâce aux bactéries qui vivent à l’intérieur de leur corps. Ces calmars ont des systèmes immunitaires similaires à ceux des humains qui fonctionnent dans une relation symbiotique – une coexistence mutuellement dépendante. L’étude de la façon dont leur relation est affectée par les voyages dans l’espace nous guidera dans l’atténuation des effets néfastes sur les relations symbiotiques de l’homme avec les bactéries qui vivent dans notre corps.

