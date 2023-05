SpaceX envoie des astronautes saoudiens à la Station spatiale internationale – NBC Los Angeles

Les premiers astronautes saoudiens depuis des décennies se sont dirigés vers la Station spatiale internationale lors d’un vol affrété de plusieurs millions de dollars dimanche.

SpaceX a lancé l’équipe de détenteurs de billets, dirigée par un astronaute à la retraite de la NASA qui travaille maintenant pour la société qui a organisé le voyage depuis le Kennedy Space Center. Egalement à bord : un homme d’affaires américain qui possède désormais une écurie de course de voitures de sport.

Les quatre devraient rejoindre la station spatiale dans leur capsule lundi matin ; ils y passeront un peu plus d’une semaine avant de rentrer chez eux avec une éclaboussure au large de la côte de la Floride.

Parrainée par le gouvernement saoudien, Rayyanah Barnawi, chercheuse sur les cellules souches, est devenue la première femme du royaume à se rendre dans l’espace. Elle a été rejointe par Ali al-Qarni, un pilote de chasse de la Royal Saudi Air Force.

Ils sont les premiers de leur pays à piloter une fusée depuis qu’un prince saoudien s’est lancé à bord de la navette Discovery en 1985. En un clin d’œil, ils seront accueillis à la station par un astronaute des Émirats arabes unis.

« Bonjour de l’espace ! C’est incroyable de voir la Terre depuis cette capsule », a déclaré Barnawi après s’être installé en orbite.

al-Qarni a ajouté : « Alors que je regarde à l’extérieur dans l’espace, je ne peux m’empêcher de penser que ce n’est que le début d’un grand voyage pour nous tous. »

Pour compléter l’équipe de visiteurs : John Shoffner de Knoxville, Tennessee, ancien pilote et propriétaire d’une équipe de course de voitures de sport qui concourt en Europe, et le chaperon Peggy Whitson, la première femme commandant de la station qui détient le record américain du temps le plus accumulé dans l’espace : 665 jours et compter.

« Ce fut une course phénoménale », a déclaré Whitson après avoir atteint l’orbite. Ses coéquipiers applaudirent de joie.

Il s’agit du deuxième vol privé vers la station spatiale organisé par Axiom Space, basé à Houston. Le premier a été l’année dernière par trois hommes d’affaires, avec un autre astronaute à la retraite de la NASA. La société prévoit de commencer à ajouter ses propres salles à la station dans quelques années, puis de les supprimer pour former un avant-poste autonome disponible à la location.

Axiom ne dira pas combien Shoffner et l’Arabie saoudite paient pour la mission prévue de 10 jours. La société avait précédemment cité un prix du billet de 55 millions de dollars chacun.

La dernière liste de prix de la NASA indique des frais par personne et par jour de 2 000 $ pour la nourriture et jusqu’à 1 500 $ pour les sacs de couchage et autres équipements. Besoin d’apporter vos affaires à la station spatiale à l’avance ? Chiffrez environ 10 000 $ par livre (20 000 $ par kilogramme), les mêmes frais pour le jeter par la suite. Besoin de récupérer vos articles intacts ? Doublez le prix.

Au moins, les liens e-mail et vidéo sont gratuits.

Les invités auront accès à la majeure partie de la station lorsqu’ils mèneront des expériences, photographieront la Terre et discuteront avec des écoliers à la maison, démontrant comment les cerfs-volants volent dans l’espace lorsqu’ils sont attachés à un ventilateur.

Après des décennies d’évitement du tourisme spatial, la NASA l’adopte désormais avec deux missions privées prévues par an. L’Agence spatiale russe le fait, par intermittence, depuis des décennies.

« Notre travail consiste à étendre ce que nous faisons en orbite terrestre basse à travers le monde », a déclaré Joel Montalbano, responsable du programme de la station spatiale de la NASA.

Le booster de premier étage de SpaceX a atterri à Cap Canaveral huit minutes après le décollage – un régal pour la foule du jour du lancement, qui comprenait environ 60 Saoudiens. « Ce fut une journée très, très excitante », a déclaré Matt Ondler d’Axiom.

