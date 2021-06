SpaceX doit se conformer à la citation à comparaître des dossiers d’embauche du ministère de la Justice

La recommandation du tribunal en mars indiquait qu’il y avait « plusieurs » enquêtes sur l’entreprise et rejetait l’argument de SpaceX selon lequel l’assignation constituait « une trop grande portée du gouvernement ». Le tribunal de Gee a accepté ces conclusions et cette recommandation.

Hutter détient la double nationalité en Autriche et au Canada, mais est un résident permanent légal des États-Unis, selon les dossiers judiciaires déposés auprès du tribunal de district américain du district central de Californie.

La section des droits des immigrants et des employés du ministère de la Justice a lancé une enquête l’année dernière, après que Fabian Hutter, un candidat à l’emploi de SpaceX, se soit plaint au gouvernement que l’entreprise avait fait preuve de discrimination à son égard. Dans une interview avec CNBC plus tôt cette année, Hutter a déclaré il pense que SpaceX a décidé de ne pas l’embaucher après avoir répondu à une question sur son statut de citoyenneté en mars 2020 pour un poste d’associé en stratégie technique.

En octobre, les enquêteurs ont émis une assignation à comparaître exigeant que SpaceX fournisse des informations et des documents liés à ses processus de vérification de l’embauche et de l’admissibilité à l’emploi, auxquels SpaceX ne s’est pas pleinement conformé.

Les avocats de SpaceX ont fait valoir devant le tribunal que l’enquête du DOJ était autoritaire compte tenu de la plainte initiale.

« Peu importe à quel point la « pertinence » est généreusement interprétée dans le contexte des citations à comparaître administratives, ni l’autorité statutaire et réglementaire sur laquelle IER s’appuie, ni le quatrième amendement de la Constitution américaine, ne permettent à IER de fouiller dans les documents de SpaceX sur un coup de tête et en l’absence de justification raisonnable. « , a déclaré SpaceX.

« Et même si IER pouvait en quelque sorte justifier tardivement ses enquêtes en cours, l’assignation d’IER est excessivement large. La demande d’IER visant à obtenir une injonction de se conformer à l’assignation devrait être rejetée », a ajouté la société.

L’entreprise est autorisée à embaucher des non-citoyens titulaires d’une carte verte en vertu de la réglementation américaine sur le trafic international des armes, ou ITAR. Ces règles stipulent que seuls les Américains ou les non-citoyens titulaires d’une carte verte américaine peuvent avoir un accès physique ou numérique aux éléments figurant sur la liste des munitions américaines, qui comprend des équipements, des logiciels et d’autres matériels liés à la défense.

SpaceX a noté qu’il employait actuellement « des centaines de citoyens non américains » parmi ses près de 10 000 employés. De plus, l’entreprise n’a pas embauché Hutter ni personne d’autre pour le poste et a déclaré qu’elle avait supprimé le poste.

– Dan Mangan de CNBC a contribué à ce rapport.