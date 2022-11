SpaceX démantèle le tunnel de test Hyperloop

Un site d’essai pour Technologie Hyperloople système de transport à grande vitesse vanté par Elon Musk, a été démantelé et est destiné à devenir un parking pour les employés de SpaceX à Hawthorne, en Californie, Bloomberg signalé Jeudi.

Le tunnel, qui aurait été mis hors service plus tôt cette année, a accueilli des tests de la technologie encore non éprouvée, qui The Boring Company de Musk a déclaré déplacerait les gens sous terre dans des nacelles électriques à plus de 600 milles à l’heure. Ces vitesses pourraient amener quelqu’un de Washington, DC, à New York en 30 minutes, a déclaré la société.

Musk parle de la promesse d’Hyperloop depuis un livre blanc en 2013. Lors d’un événement à Hawthorne en 2018, Musk a suggéré Hyperloop déplacerait les gens autour de Los Angeles à des vitesses de 150 miles par heure pour seulement 1 $ par voyage. Ni l’Hyperloop de Los Angeles ni une version plus rapide et à longue portée n’ont été concrétisées, bien que le site Web de The Boring Company propose toujours Hyperloop.

En avril, The Boring Company a déclaré sur Twitter qu’elle commencerait à tester Hyperloop “à grande échelle” dans le courant de l’année.

Les tests Hyperloop à grande échelle commenceront plus tard cette année. — La compagnie ennuyeuse (@boringcompany) 25 avril 2022

The Boring Company a terminé un réseau de tunnels très différent sous Las Vegas, où les passagers peuvent monter dans des voitures Tesla.

Une société concurrente d’Hyperloop, Virgin Hyperloop, a été signalée plus tôt cette année comme étant abandonnant l’espoir de déplacer des passagers sur sa version de la technologie, et se concentrerait plutôt sur le transport de marchandises.

Ni SpaceX ni The Boring Company n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.