SpaceX d’Elon Musk va lancer de nouveaux satellites pour la fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple

Globalstar, le partenaire d’Apple qui fournit un accès par satellite à la fonction SOS d’urgence via satellite pour iPhone, travaille avec SpaceX d’Elon Musk pour lancer de nouveaux satellites dans l’espace qui seront utilisés pour mettre à jour le réseau de communication d’Apple et sa fonction SOS d’urgence via satellite, selon à un aperçu de Nola.

Selon le rapport, Globalstar devra payer à SpaceX un total de 64 millions de dollars pour des « paiements périodiques liés au lancement » d’ici à ce que les satellites soient envoyés dans l’espace en 2025, les satellites prenant en charge les services SOS d’urgence fournis par Globalstar. à Apple, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux réseaux satellite pour envoyer des messages ou des appels s’ils se trouvent loin des tours de téléphonie cellulaire en cas d’urgence.

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – prend en charge le SOS d’urgence via satellite dans les pays et régions pris en charge. Les appareils se connectent directement à un satellite et appellent les services d’urgence si un utilisateur a besoin d’aide, même s’il ne parvient pas à composer le 911. Avec SOS d’urgence par satellite, si un utilisateur n’est pas en mesure d’atteindre les services d’urgence parce qu’il n’a pas de téléphone cellulaire ou Wi-Fi. -Une couverture Fi est disponible.

Apple prévoit de facturer à terme aux utilisateurs l’utilisation de la fonction SOS d’urgence via satellite, mais pour l’instant, elle reste disponible gratuitement dans les pays et régions pris en charge.