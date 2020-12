SpaceX a provisoirement remporté un gros salaire du gouvernement américain pour fournir un accès Internet haut débit à 10 millions d’Américains ruraux, devançant les concurrents satellitaires pour le privilège de bloquer le ciel nocturne.

La société d’exploration spatiale du magnat Tesla Elon Musk a récolté 885 509 638 dollars de financement gouvernemental au cours des 10 prochaines années pour transmettre un accès Internet haut débit à des centaines de milliers de foyers américains, a révélé lundi la Federal Communications Commission.

L’agence a publié les résultats de la phase I de sa vente aux enchères haut débit de 16 milliards de dollars du Rural Digital Opportunity Fund, qui a vu SpaceX venir financièrement derrière seulement deux fournisseurs de services Internet conventionnels – et loin devant tous ses concurrents par satellite. Le seul autre fournisseur de satellites en orbite terrestre basse à avoir participé à la vente aux enchères, Hughes, a rapporté 1,3 million de dollars.

Alors que les fournisseurs de haut débit conventionnels Charter Communications et le Rural Electric Cooperative Consortium ont gagné plus d’argent du gouvernement que SpaceX, la société de Musk – via sa filiale satellite Starlink – desservira 35 États, la plupart des gagnants des enchères. Quelque 642 925 ménages dans les zones rurales du Wyoming à New York recevront le haut débit par satellite si la proposition finale longue de SpaceX est acceptée.

SpaceX et les autres entreprises gagnantes doivent soumettre une proposition plus détaillée d’ici la fin du mois de janvier afin d’obtenir un financement de FAC. La livraison haut débit de Starlink a jusqu’à présent bien fonctionné, mais reste en phase de test bêta. Les adoptants précoces en herbe peuvent participer à la «Mieux que rien Beta»Pour le prix pas si bas de 499 $ pour une connexion satellite unique et 99 $ par mois par la suite. L’entreprise espère offrir ses services au public d’ici la mi-2021.

Le déploiement du haut débit à haut débit de Starlink à travers la campagne américaine sera payé par le contribuable américain – ce qui ne conviendra probablement pas à ceux qui s’inquiètent de la multitude de satellites de Musk obstruant leur vue du ciel. Un chœur d’astronomes et d’autres scientifiques a déjà averti que la constellation toujours croissante de satellites Starlink en orbite terrestre basse illumine trop le ciel nocturne pour voir des étoiles et des planètes lointaines.

Être témoin de la manne pour les contribuables de SpaceX peut allumer un feu sous certains des concurrents de Musk. Les milliardaires passionnés d’espace, Richard Branson et Jeff Bezos, ont tous deux lancé l’idée de lancer leurs propres troupeaux de satellites pour fournir un accès Internet haut débit dans le monde entier.

