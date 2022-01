SpaceX d’Elon Musk prévoit un record de 52 lancements en 2022

La société est déjà sur un rythme hebdomadaire moyen pour commencer l’année, avec trois lancements réussis de Falcon 9 jusqu’à présent et deux autres attendus avant la fin du mois. En plus de ses lancements de Falcon 9, SpaceX a également plusieurs fusées Falcon Heavy dont le décollage est prévu en 2022.

« C’est un rythme incroyable », a déclaré Magnus, astronaute et ancien directeur exécutif de l’Institut américain d’aéronautique et d’astronautique, lors de la réunion du Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (ASAP) de la NASA.

SpaceX d’Elon Musk a battu son propre record de lancement orbital annuel l’année dernière, et il cherche à accélérer encore le rythme effréné en 2022 à un rythme moyen d’un lancement par semaine.

Un élément clé du taux de lancement rapide de SpaceX a été sa capacité à réutiliser partiellement ses véhicules Falcon 9 et Falcon Heavy, en faisant atterrir ses propulseurs de fusée et en récupérant chaque moitié du nez après les lancements.

En plus des économies de coûts – la direction de l’entreprise a déclaré que la réutilisation des fusées peut ramener les lancements à moins de 30 millions de dollars chacun, d’un prix typique de 60 à 90 millions de dollars – SpaceX réutilise les fusées comme un moyen d’augmenter son taux de lancement sans augmenter de manière significative la production. Par exemple, le booster Falcon 9 avec lequel SpaceX a lancé la mission Transporter-3 au début du mois a été réutilisé – pour la 10e fois en moins de 20 mois depuis ses débuts.

Le calendrier des missions de SpaceX pour 2022 comprend également plusieurs vols spatiaux en équipage, y compris pour la NASA. Même si Magnus a applaudi l’entreprise pour son rythme, elle a également appelé à la prudence et à la sécurité.

« La NASA et SpaceX devront s’assurer que l’attention et la priorité appropriées sont concentrées sur les missions de la NASA, et que les bonnes ressources sont mises à contribution pour maintenir ce rythme de manière sûre », a déclaré Magnus.