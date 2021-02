La NASA a choisi la société aérospatiale privée d’Elon Musk, SpaceX, pour fournir des services de lancement pour deux composants majeurs de la passerelle qui serviront de station de passage pour les futures missions lunaires.

Dans le cadre du contrat, SpaceX fournira des services de lancement pour l’élément de puissance et de propulsion (PPE) de la NASA et l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO), les éléments fondamentaux de la passerelle.

Le coût total pour la NASA est d’environ 331,8 millions de dollars, y compris le service de lancement et d’autres coûts liés à la mission, a annoncé mercredi l’agence spatiale américaine.

En tant que premier avant-poste en orbite à long terme autour de la Lune, la passerelle est essentielle pour soutenir les missions d’astronautes durables dans le cadre du programme Artemis de l’agence.

Après l’intégration sur Terre, l’EPI et HALO devraient être lancés ensemble au plus tôt en mai 2024 sur une fusée Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

L’EPI est un engin spatial à propulsion électrique solaire de classe 60 kilowatts qui fournira également de la puissance, des communications à haute vitesse, un contrôle d’attitude et la capacité de déplacer la passerelle vers différentes orbites lunaires, offrant plus d’accès que jamais à la surface de la Lune.

Le HALO est le quartier d’habitation sous pression où travailleront les astronautes qui visitent la porte d’entrée, souvent en route vers la Lune.

Il fournira le commandement et le contrôle et servira de centre d’amarrage pour l’avant-poste.

HALO soutiendra les enquêtes scientifiques, distribuera l’énergie, fournira des communications pour les véhicules de visite et les expéditions sur la surface lunaire, et complétera les systèmes de survie à bord d’Orion, le vaisseau spatial de la NASA qui livrera les astronautes Artemis à la passerelle, a déclaré la NASA.

Environ un sixième de la taille de la Station spatiale internationale, la passerelle fonctionnera comme une station de chemin, située à des dizaines de milliers de kilomètres à sa distance la plus éloignée de la surface lunaire, dans une orbite halo presque rectiligne.

Il servira de point de rendez-vous pour les astronautes d’Artemis se rendant sur l’orbite lunaire à bord d’Orion avant le transit vers l’orbite lunaire basse et la surface de la Lune.