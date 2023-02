SpaceX d’Elon Musk dit qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser Starlink pour la guerre

Elle a fait référence à des informations selon lesquelles l’armée ukrainienne aurait utilisé le service Starlink pour contrôler des drones, et elle a parlé obliquement de “choses que nous pouvons faire pour limiter leur capacité à le faire”. On ne sait pas comment Starlink empêcherait l’utilisation du service pour les drones, et Shotwell n’a pas fourni de détails. “Il y a des choses que nous pouvons faire et que nous avons faites”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il n’était pas inquiet. Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a déclaré que Kyiv n’était pas inquiet. ne correspond pas du tout à la réalité », a déclaré Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, au Post. « Ne nous précipitons pas sur les conclusions. Nous devons clarifier dans quelle mesure cela aura une influence ou ne sera pas une influence. Peut-être devons-nous changer les moyens d’attaque dans un secteur ou un autre.

L’armée ukrainienne s’appuie de plus en plus sur des armes aériennes sans pilote telles que des drones dans sa guerre de près d’un an avec la Russie. Il s’est également appuyé sur les services de Starlink au milieu des pannes d’Internet et des dommages aux infrastructures, ainsi que des cyberattaques russes et pour des besoins humanitaires plus larges.