SpaceX d’Elon Musk prolonge la phase de test du service haut débit par satellite Starlink accepte désormais les précommandes de toute personne souhaitant y accéder. Il s’agit de la deuxième impulsion pour le service Internet par satellite Starlink, avec les précédentes invitations publiques de test bêta envoyées en octobre de l’année dernière pour s’inscrire au service. Toute personne intéressée peut s’inscrire à la précommande maintenant, et cela coûtera 99 $ dans les zones de couverture. Le service, actuellement, est offert aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Mais il y a de bonnes nouvelles pour tout le monde dans le monde, car Starlink dit que le service Internet par satellite bénéficiera d’une couverture quasi mondiale cette année. Cela pourrait-il inclure l’Inde? Nous ne pouvons pas être sûrs pour l’instant, mais SpaceX a déjà soumis ses recommandations à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) l’année dernière, pour une poussée réfléchie pour le haut débit par satellite dans le pays.

Starlink indique que pendant la phase de test bêta, les utilisateurs bénéficieront de vitesses haut débit comprises entre 50 Mbps et 150 Mbps avec une latence attendue entre 20 ms et 40 ms, selon l’emplacement. Mais l’entreprise confirme qu’il s’agit d’un travail en cours et que la connectivité s’améliorera dans les mois à venir. «Au fur et à mesure que nous lançons plus de satellites, installons plus de stations au sol et améliorons notre logiciel de mise en réseau, la vitesse des données, la latence et la disponibilité s’amélioreront considérablement», déclare Starlink. En janvier, SpaceX a lancé 60 satellites Starlink en orbite et 60 autres sont également prévus pour février, s’ajoutant à la constellation déjà déployée.

Le kit Starlink vous offre une antenne parabolique en phase, un trépied et un routeur Wi-Fi. Vous pouvez télécharger l’application Starlink pour les téléphones iPhone et Android afin de déterminer le meilleur emplacement d’installation chez vous ou au bureau. La société aérospatiale SpaceX, appartenant à Elon Musk, a l’intention de fournir une connectivité Internet haut débit à partir de la constellation de satellites Starlink. L’objectif est d’offrir des vitesses Internet de 1 Gbps et une couverture mondiale en temps voulu, avec une latence assez faible allant jusqu’à 25 ms, une fois la constellation terminée. SpaceX prévoit de placer un total de 12000 satellites en orbite terrestre inférieure (LEO) dans sa constellation Starlink et a écrit à la FCC américaine pour obtenir l’autorisation, au début de l’année dernière, pour 30000 satellites dans le cadre du système Gen2. Un système Internet par satellite en Inde pourrait aider à pousser la connectivité vers les régions où le haut débit filaire n’est toujours pas disponible, ou au mieux offre une couverture incohérente en raison de la distance ou du terrain.