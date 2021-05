SpaceX débarque la fusée SN15 après un vol d’essai

[This livestream has ended. A replay is available above.]

La société développe Starship pour lancer des cargaisons et des personnes en mission sur la Lune et sur Mars.

Plus tôt ce mois-ci, la NASA a attribué à SpaceX un contrat de près de 3 milliards de dollars pour construire une variante lunaire de Starship afin de transporter des astronautes à la surface de la lune pour les missions Artemis de l’agence. Cependant, alors que la société de Musk continue d’aller de l’avant avec le développement de Starship, la NASA a suspendu les travaux de SpaceX sur le programme HLS après que Blue Origin de Jeff Bezos et Dynetics, filiale de Leidos, aient chacun déposé des protestations contre l’attribution du contrat de la NASA.

Le vol SN15 était similaire à celui que SpaceX a effectué au cours des six derniers mois, avec les vols d’essai des prototypes SN8, SN9, SN10 et SN11. Alors que chacune des roquettes précédentes a été lancée avec succès et a atteint plusieurs objectifs de développement, les quatre prototypes ont été détruits de manière explosive – SN8 et SN9 lors de l’impact lors des tentatives d’atterrissage, SN10 quelques minutes après l’atterrissage et SN11 quelques minutes avant sa tentative d’atterrissage.

Les prototypes de Starship mesurent environ 150 pieds de haut, soit environ la taille d’un bâtiment de 15 étages, et chacun est propulsé par trois moteurs de fusée Raptor.

SpaceX a noté dans une déclaration sur son site Web que le SN15 présente « des améliorations de véhicules à travers les structures, l’avionique et le logiciel » par rapport aux prototypes précédents de Starship.

« Plus précisément, une nouvelle suite avionique améliorée, une architecture propulsive mise à jour dans la jupe arrière et une nouvelle conception et configuration du moteur Raptor », a déclaré SpaceX.

La Federal Aviation Administration, qui a un inspecteur dans les installations de SpaceX pour observer les vols d’essai, a mené une enquête sur les «mésaventures» du vol SN11.

La semaine dernière, la FAA a annoncé l’autorisation des trois prochains lancements de Starship – SN15, SN16 et SN16 – en déclarant qu’elle « vérifiera que SpaceX a mis en œuvre des actions correctives découlant de l’enquête sur l’incident SN11 ».

La FAA a autorisé plusieurs lancements à la fois « parce que SpaceX apporte peu de changements au lanceur et s’est appuyé sur la méthodologie approuvée par la FAA pour calculer le risque pour le public. »