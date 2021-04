La NASA et SpaceX ont lancé leur troisième équipage en moins d’un an du complexe de lancement de la NASA, du centre spatial Kennedy, de la rampe de lancement 39A à la Station spatiale internationale (ISS) vendredi à 5 h 49, heure de l’Est (0949GMT). Quatre astronautes des États-Unis, de France et du Japon, dont l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet et l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide, voyageront 23 heures jusqu’à l’ISS.

L’ISS a tweeté une vidéo intéressante sur la façon dont l’équipage de quatre membres a passé le temps avant le lancement. Le tweet mentionnait que l’équipe avait franchi ses étapes tôt, après quoi ils se sont retrouvés avec un temps supplémentaire qu’ils ont passé en jouant à Rock, Paper, Scissors.

La vidéo a gagné plus de 1,2 lakh vues et Twitterati a donné des réactions hilarantes à la publication.

De la pierre, du papier, des ciseaux! L’équipage avance ses pas en avance sur le calendrier et passe le temps supplémentaire à bord du vaisseau spatial Crew Dragon avec quelques tours de jeu. pic.twitter.com/1MUSHQUnyi – Station spatiale internationale (@Space_Station) 23 avril 2021

Vendredi, les astronautes sont arrivés à la rampe de lancement tôt le matin. Elon Musk de Space X leur a souhaité bonne chance à distance sociale de sécurité, après quoi les quatre sont montés dans un Teslas à ailes de goéland blanc pour le trajet vers leur fusée.

Pour la première fois, SpaceX a réutilisé une fusée Falcon et un vaisseau spatial Dragon pour lancer des astronautes pour la NASA. Alors que la fusée a été utilisée en novembre dernier lors du deuxième vol d’astronaute de la société, le vaisseau spatial a été utilisé par le premier équipage de SpaceX en mai dernier.

Selon la NASA, l’équipage devrait accoster à la station spatiale vers 5 h 10, heure de l’Est, le 24 avril. Kimbrough et son équipage remplaceront le deuxième groupe d’astronautes, qui reviendront sur Terre mercredi prochain. Les quatre astronautes passeront six mois au laboratoire en orbite.

La première mission avait les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley. Il a eu lieu en mai de l’année dernière, au sommet d’une mission Crew Dragon, appelée Demo-2. À cette époque, SpaceX était devenue la première entreprise privée à transporter des astronautes vers l’ISS.

