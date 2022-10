SpaceX Crew-5 Lancement de la diffusion en direct de la NASA

[The livestream began at 8:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see the video player above.]

SpaceX est sur le point de lancer mercredi quatre personnes vers la Station spatiale internationale depuis la Floride, alors que la société d’Elon Musk maintient un rythme régulier de missions en équipage.

Connue sous le nom de Crew-5, la mission de la NASA amènera le groupe jusqu’à l’ISS pour un séjour de six mois en orbite. La mission est le cinquième lancement d’équipage opérationnel de SpaceX pour la NASA à ce jour, et le huitième vol spatial habité de la société en un peu plus de deux ans.

La mission Crew-5 portera à 30 le nombre d’astronautes que SpaceX a lancés, y compris des missions gouvernementales et privées.

Crew-5 doit décoller à 12h00 HE, commençant un voyage estimé à 29 heures pour accoster avec l’ISS.