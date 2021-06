SpaceX Cargo Dragon vu voler dans le ciel diurne, regardez une vidéo virale

Alors que la fusée SpaceX se rapproche de la Station spatiale internationale (ISS), un vaisseau spatial cargo réutilisable développé par SpaceX appelé « SpaceX Dragon » a récemment été vu voler en orbite dans la journée lors de la mission de réapprovisionnement des services en route vers la Station spatiale internationale samedi. matin, a rapporté la NASA. L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) a partagé les images sur son compte Twitter avec la légende : « Le cargo SpaceX Dragon vole dans la journée orbitale alors qu’il poursuit son approche de la Station spatiale pour l’amarrage ce matin. Le SpaceX Dragon était chargé d’instruments expérimentaux scientifiques et d’autres cargaisons et transportait une cargaison d’environ 7 300 livres (3 300 kilogrammes), y compris des citrons frais, des oignons, des avocats et des tomates cerises pour les sept astronautes de la station. »

Dragon est une cargaison commerciale américaine qui ravitaille les engins spatiaux lancés depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Beaucoup étaient curieux de savoir ce qu’il y avait «à l’intérieur» de la cargaison SpaceX Dragon qui s’approche de la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau spatial transporte les 7 300 livres (3 300 kilogrammes) d’expériences scientifiques, de nouveaux panneaux solaires et d’autres cargaisons telles que l’expédition qui comprend – des citrons frais, des oignons, des avocats et des tomates cerises, pour sept astronautes qui arriveront samedi, République signalée.

Plus tôt, la NASA a annoncé qu’elle était prête à lancer une fusée Falcon 9 le 3 juin à 13 h 29 HE sous la 22e cargaison de Space X qui enverra des micro-animaux comprenant – 5 000 tardigrades surnommés » ours d’eau « , 28 luminescents -les bébés calmars sombres, les tardigrades, l’échographie Butterfly IQ et de nouveaux panneaux solaires dans l’espace. Mais pourquoi des créatures microscopiques sont-elles envoyées vers l’ISS ?

Pourquoi les créatures microscopiques sont-elles nécessaires à l’ISS ?

Les créatures microscopiques envoyées à la Station spatiale internationale (ISS) doivent étudier les « facteurs de stress » qui affectent les humains dans l’espace. Les animaux aquatiques aideront les scientifiques à concevoir des mesures de protection améliorées pour les astronautes qui partent pour des voyages spatiaux de longue durée. Cette expérience visera à en savoir plus sur la façon dont les microbes bénéfiques interagissent avec les animaux, ce qui aidera les scientifiques à améliorer les conditions humaines sur terre.

L’expérience comprend des ours d’eau et d’autres petits animaux qui pourraient aider les scientifiques à comprendre comment ces créatures et ces animaux s’adaptent aux conditions extrêmes sur terre ainsi qu’aux hautes pressions, températures et radiations. Les tardigrades sont également connus familièrement sous le nom d’ours d’eau qui ont un phylum de micro-animal segmenté à huit pattes qui peut tolérer l’environnement dans les conditions les plus extrêmes. Les astronautes aident donc la NASA à comprendre les variations de la créature tant sur Terre que dans l’espace.

Le 11 avril 2019, lorsque le Beresheet de la société spatiale israélienne SpacelL qui transportait des ours d’eau, des échantillons d’ADN ainsi que des tardigrades et 30 millions de petites pages numérisées de la société et de la culture humaines se sont écrasés sur la surface de la lune. Les tardigrades et l’ADN humain étaient des ajouts tardifs à la mission. Des créatures comme les fossiles du Crétacé étaient enfermées dans de l’ambre, les échantillons d’ADN et les tardigrades étaient scellés dans une couche de résine protégeant la bibliothèque lunaire de la taille d’un DVD, et des milliers de tardigrades étaient versés sur le ruban adhésif qui maintenait les archives en place, a rapporté Wire.

Cette fois, la fusée SpaceX transportant ces créatures de formes de vie a survécu à l’accident car elle était stockée dans un état « tun » déshydraté, un état dans lequel le corps se dessèche et apparaît comme une boule sans vie, ici les tardigrades peuvent survivre pendant des années. voire des décennies.

