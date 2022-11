SpaceX bouscule le leadership de Starbase dans la poussée de Starship

Cette personne a qualifié les découvertes de Juncosa d’alarmantes, avec une tentative de lancement orbital plus éloignée que prévu par la direction de l’entreprise. SpaceX avait espéré effectuer le premier lancement orbital de Starship dès l’été 2021, mais les retards de progression et l’approbation réglementaire ont repoussé ce calendrier.

Juncosa a visité Starbase au cours de l’été pour ce qui devait être un séjour de deux semaines, a déclaré l’une des personnes familières à CNBC, pour apporter une nouvelle perspective et informer Musk et Shotwell des progrès du développement sur le site.

Les nominations démontrent le sentiment d’urgence au sein de l’entreprise de faire voler Starship. Shotwell et Juncosa sont tous deux chez SpaceX depuis ses débuts sous Musk.

SpaceX a régulièrement construit son installation connue sous le nom de Starbase, à l’extérieur de la ville de Brownsville au Texas, qui sert de plaque tournante principale pour le développement, les tests et les lancements de sa fusée Starship de près de 400 pieds de haut. La fusée est conçue pour transporter des marchandises et des personnes au-delà de la Terre et est essentielle au plan de la NASA visant à renvoyer les astronautes sur la Lune, SpaceX ayant remporté un contrat de près de 3 milliards de dollars auprès de l’agence en 2021.

L’information précédemment signalé les nouvelles responsabilités de Shotwell et Juncosa, tandis que Bloomberg signalé pour la première fois l’ajout d’Afshar. SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC sur la réorganisation.

Le directeur principal des opérations de Starship, Shyamal Patel, quitte le site pour s’installer dans les installations de la société à Cap Canaveral, après avoir passé plus de deux ans à travailler sur la fusée de nouvelle génération au Texas, ont déclaré ces personnes. Patel était auparavant basé au Cap, avant une promotion et un déménagement à Starbase.

Le président et directeur de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le vice-président Mark Juncosa – deux des dirigeants les plus influents de l’entreprise à part Musk lui-même – supervisent désormais les installations et les opérations de l’emplacement Starbase de l’entreprise, ont déclaré à CNBC des personnes familières avec la situation.

La Federal Aviation Administration a achevé en juin une évaluation environnementale tant attendue de l’installation Starbase, clé pour que la société reçoive une licence de l’organisme de réglementation fédéral pour les lancements de Starship. Mais, à la suite de cette décision de la FAA, SpaceX a dû prendre plus de 75 mesures d’atténuation environnementale – et on ne sait toujours pas si ces actions sont terminées. La FAA n’a pas répondu à une demande de CNBC vendredi pour une mise à jour sur le processus.

La fusée Starship et son propulseur Super Heavy sont propulsés par la série de moteurs Raptor de SpaceX, et l’ensemble du système est conçu pour être réutilisable, contrairement aux éléments partiellement réutilisables de la série de fusées Falcon de la société.

Il y a un an, Musk a décrit une “crise” avec la production de moteurs Raptor, qui a provoqué le retrait d’un vice-président du programme, qui a quitté l’entreprise. Depuis lors, SpaceX a augmenté la production de Raptor à un rythme de sept moteurs par semaine – ce qui est crucial, car chaque booster Super Heavy nécessite 33 moteurs et chaque fusée Starship en a six.

Alors que Musk a longtemps fait pression pour que les employés de son siège social de Hawthorne, en Californie, déménagent à Starbase pour aider à l’effort de Starship, la société encourage davantage la relocalisation.

La semaine dernière, SpaceX a lancé une offre aux employés salariés pour des augmentations de salaire entre 10% et 25% s’ils déménagent dans le sud du Texas, ont déclaré à CNBC des personnes proches de la situation. La société a également augmenté ses taux de rémunération horaires pour les employés non salariés de Starbase, a appris CNBC, ainsi que des incitations basées sur les performances pour 2023.

La société de Musk lance des fusées Falcon en orbite à un rythme effréné cette année, ainsi que des missions régulières de fret et d’équipage pour la NASA et d’autres. Mais Starship est la clé de voûte de la croissance future de l’entreprise de 127 milliards de dollars : SpaceX a besoin de la fusée pour déployer efficacement la deuxième génération de ses satellites Starlink, nécessaire pour aller au-delà de ce que Musk a décrit comme la première génération “financièrement faible”.

SpaceX construit un arriéré de missions d’astronautes privés sur la fusée.

La société a effectué pour la dernière fois un test en vol Starship en mai 2021, avec le prototype SN15, mais ce n’était qu’à environ 30 000 pieds d’altitude – beaucoup moins rigoureux qu’un lancement orbital n’impliquerait. Au cours des derniers mois, SpaceX a pris de l’ampleur grâce à des tests de moteur “à incendie statique” de plus en plus robustes de son prototype de booster Super Heavy numéro sept et de son prototype de vaisseau spatial SN24.