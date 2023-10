SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic appellent à des améliorations de la FAA

Alors que le rythme des lancements de fusées s’accélère et que la concurrence de la Chine s’accentue, les dirigeants des plus grandes sociétés spatiales américaines ont exhorté mercredi les sénateurs à améliorer les processus de réglementation et de licence de la Federal Aviation Administration.

« Nous sommes entrés dans un point d’inflexion, avec une innovation incroyable dans les lancements spatiaux commerciaux. Le caractère critique est particulièrement vrai face à la concurrence stratégique d’acteurs étatiques comme la Chine », a déclaré Bill Gerstenmaier, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols de SpaceX, lors de son témoignage. « SpaceX est sous contrat avec la NASA pour utiliser Starship pour faire atterrir des astronautes américains sur la Lune avant la Chine. »

La sous-commission sénatoriale sur l’espace et la science a entendu un trio de représentants d’entreprises de SpaceX, Blue Origin et Vierge Galactique ainsi que deux experts du secteur.

Gerstenmaier a souligné que le bureau spatial commercial de la FAA « a besoin d’au moins deux fois les ressources dont il dispose aujourd’hui » pour autoriser les lancements de fusées. Tout en reconnaissant que la FAA est « essentielle pour permettre un transport spatial sûr », Gerstenmaier a ajouté que l’industrie est « à un point de rupture ».

« La FAA n’a ni les ressources ni la flexibilité nécessaires pour mettre en œuvre ses obligations réglementaires », a déclaré Gerstenmaier.

Bien que l’audience ait largement porté sur le rôle de la FAA dans l’industrie spatiale, les porte-parole du comité sénatorial et de la FAA ont confirmé que le régulateur n’était pas invité à témoigner.

« Suivre le rythme de la demande de l’industrie est une priorité et est important pour plusieurs raisons, notamment pour répondre à nos besoins en matière de sécurité nationale et d’exploration civile. Nous travaillons avec diligence pour attirer, embaucher et retenir du personnel supplémentaire », a déclaré un porte-parole de la FAA à CNBC dans un communiqué.

Les témoignages des quatre autres panélistes ont largement fait écho au point de vue de SpaceX sur la nécessité de renforcer les rangs de la FAA et d’accélérer le processus d’approbation des lancements de fusées. Phil Joyce, vice-président senior de Blue Origin chez New Shepard, a déclaré que la FAA « a du mal à suivre le rythme » de l’industrie « et a besoin de plus de financement pour faire face à l’augmentation des lancements ».

De même, l’expert du secteur Caryn Schenewerk, ancien dirigeant de SpaceX et Relativity Space, a déclaré que les récents changements apportés par la FAA n’ont pas encore « rationalisé les examens des licences » et se sont plutôt « révélés plus lourds et plus coûteux ».

Wayne Monteith – un général de brigade à la retraite de l’Air Force qui a également dirigé le bureau spatial de la FAA – a déclaré que le Congrès devrait envisager de consolider les réglementations spatiales.

« Je pense qu’une approche à guichet unique plus efficace pour autoriser et autoriser les activités spatiales est nécessaire », a déclaré Monteith.