SpaceX blâme le manque de personnel de la FAA pour les retards réglementaires des vaisseaux spatiaux

Avec un vaisseau entièrement empilé sur la plateforme en attente d’une licence de lancement, SpaceX a apparemment perdu patience face au processus réglementaire régissant ses fusées. La société appelle la Federal Aviation Administration (FAA) à accroître son efficacité dans la délivrance des licences de lancement, selon les médias.

Mercredi, SpaceX se réunira devant le sous-comité américain sur l’espace et la science, et les responsables de l’entreprise exhorteront la FAA à doubler le personnel chargé de délivrer les licences de lancement spatial, et à donner également la priorité aux programmes qui servent les intérêts nationaux, Ars Technica signalé. SpaceX a également suggéré que les parties demandant des licences auprès de la FAA devraient avoir la possibilité d’aider à payer le support technique d’un tiers indépendant pendant les prochaines périodes de pointe pendant que l’agence poursuit son processus d’embauche.

« Leur mission est de permettre des vols spatiaux sûrs », a déclaré à Ars un responsable de SpaceX en arrière-plan. « Nous ne pouvons pas abandonner l’aspect sécurité, mais pourrait-on mettre un peu plus l’accent sur l’aspect activation ? »

Jusqu’à présent cette année, SpaceX a lancé plus de 70 fusées et prévoit d’augmenter sa cadence d’environ 50 % d’ici 2024. Les responsables de l’entreprise s’inquiètent cependant du fait que la FAA ne peut pas suivre sa capacité de lancement croissante, ainsi que l’augmentation des lancements. d’autres sociétés privées.

Le fondateur de l’entreprise, Elon Musk, est largement franc contre l’imposition de taxes plus élevées sur les riches, y compris les milliardaires de l’industrie spatiale. Et pourtant, il semble qu’un financement accru des agences gouvernementales pourrait potentiellement profiter à SpaceX et accélérer ses processus de développement.

« Avec l’augmentation des tarifs de vol et l’arrivée d’autres acteurs, nous voyons qu’il y a potentiellement un gros problème pour l’industrie, où le rythme du gouvernement ne sera pas en mesure de suivre le rythme de développement du secteur privé. -côté secteur », a déclaré William Gerstenmaier, directeur de SpaceX, au Washington Post dans une interview. publié Mardi.

Plus tôt cette semaine, SpaceX partagé des photos sur X (anciennement Twitter) qui montraient sa fusée Starship entièrement empilée au sommet de sa rampe de lancement à Boca Chica, au Texas, avec la société écrivant : « Starship entièrement empilé pendant que l’équipe se prépare pour une répétition de lancement. Nous continuons à travailler avec la FAA sur une licence de lancement. La fusée a été désemparée plus tard dans la journée.

La FAA a clôturé son enquête sur le lancement inaugural de Starship et a donné à SpaceX une liste de 63 actions correctives à mettre en œuvre avant de pouvoir à nouveau faire voler sa mégafusée. Ces actions impliquent une refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies et une modification de la rampe de lancement pour renforcer sa résilience, après quoi la FAA voudra probablement procéder à un examen ultérieur avant d’accorder à SpaceX sa licence de lancement.

Premier lancement du Starship, qui a eu lieu le 20 avril, s’est terminée brusquement lorsque la fusée a été contrainte de s’autodétruire près de quatre minutes après le décollage. La séquence d’autodestruction n’a pas immédiatement entraîné la désintégration du prototype du Starship, tandis que le lancement a causé des dommages excessifs au support de lancement et dispersé d’énormes quantités de poussière et de débris dans la zone environnante.

Malgré son vol d’essai défectueux, SpaceX était impatient de voir à nouveau le lancement de Starship. Starship est à l’avant-garde des ambitions de SpaceX en matière de vols spatiaux, qu’il prévoit d’utiliser pour lancer ses satellites Starlink de nouvelle génération, ainsi que faire atterrir des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Et bien sûr, Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, veut utiliser la mégafusée pour transporter des milliers de colons vers Mars.

SpaceX est connu pour adopter une approche agressive en matière de développement de ses fusées, et la société n’a pas peur de surveiller ses les prototypes explosent l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il réussisse enfin. Il semble que SpaceX demande à l’organisme de réglementation de la FAA de rattraper son rythme agressif.

« Nous sommes prêts à voler depuis quelques semaines maintenant », a déclaré au Washington Post Tim Hughes, vice-président senior de SpaceX. « Et nous aimerions beaucoup que le gouvernement puisse agir aussi rapidement que nous. Si vous êtes capable de construire une fusée plus rapidement que le gouvernement ne peut la réglementer, c’est sens dessus dessous, et il faut y remédier. Nous pensons donc que certaines réformes réglementaires sont nécessaires.

SpaceX souligne l’importance nationale de sa fusée Starship, compte tenu de son rôle vital dans la mission de la NASA visant à renvoyer des humains sur la Lune en 2025. « Il devrait y avoir une sorte de priorisation par rapport aux programmes d’importance nationale », a ajouté Hughes. « Par exemple, les lancements qui servent le programme Artemis. On pourrait penser que ceux-ci seraient traités avec la plus grande efficacité, le tout dans le contexte de la protection de la sécurité publique.

À mesure que l’industrie spatiale se développe rapidement, il est possible que la FAA ne soit pas en mesure de répondre à toutes ses demandes en même temps. SpaceX, en revanche, pourrait ressentir les conséquences des retards dans le développement de Starship, car La NASA exprime son inquiétude que la société pourrait être responsable d’un atterrissage ultérieur sur la surface lunaire.

La FAA se préoccupe principalement et naturellement de la sécurité des personnes au sol. Au cours des entretiens, les responsables de SpaceX ont effectivement mentionné la sécurité publique, mais l’accent semble avoir été davantage mis sur la vitesse à laquelle l’entreprise peut lancer ses fusées. « Je tiens à souligner que nous ne disons pas que nous voulons mettre la sécurité publique en danger de quelque manière que ce soit. Nous voulons protéger la sécurité publique. Mais nous voulons avancer aussi vite que possible dans ce cadre », a déclaré Gerstenmaier.

