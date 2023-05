SpaceX Axiom Ax-2 s’amarre à la station spatiale, transportant des astronautes saoudiens

Axiom Space a réservé le voyage d’environ une semaine, connu sous le nom de mission Ax-2, vers l’ISS avec la société d’Elon Musk. SpaceX a lancé les quatre personnes dimanche soir depuis la Floride. Sa fusée Falcon 9 a été lancée depuis le Kennedy Space Center de la NASA et la capsule Crew Dragon de la société « Freedom » a atteint l’ISS environ 16 heures plus tard.

CAP CANAVERAL, FLORIDE, ÉTATS-UNIS – 21 MAI : Une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon décolle du pad 39A au Kennedy Space Center pour la mission spatiale Axiom 2 (Ax-2) le 21 mai 2023 à Cap Canaveral , Floride. L’équipage de quatre astronautes privés Ax-2, qui passera huit jours sur la Station spatiale internationale, comprend l’ancienne astronaute de la NASA Peggy Whitson, le pilote John Shoffner et les astronautes de la Commission spatiale saoudienne Ali Alqarni et Rayyanah Barnawi, la première femme saoudienne à voler. espacer. (Photo de Paul Hennesy/Agence Anadolu via Getty Images)

Ax-2 est commandé par l’astronaute à la retraite de la NASA Peggy Whitson – qui a passé plus de temps dans l’espace que tout autre Américain ou femme – et piloté par l’homme d’affaires et coureur automobile John Shoffner, qui a acheté un siège sur le vol via Axiom. Whitson est également le directeur des vols spatiaux habités d’Axiom.

Le Royaume d’Arabie saoudite a acheté les deux derniers sièges de la mission d’Axiom, avec Rayyanah Barnawi et Ali al-Qarni volant en tant que spécialistes de mission. Barnawi est la première femme saoudienne à voler dans l’espace.

La mission comportera une liste chargée d’expériences de recherche et de technologie, avec plus de 20 enquêtes scientifiques différentes.

Pour SpaceX, la mission Ax-2 est le 10e vol spatial habité de la société. La société a effectué sept missions d’équipage réservées par le gouvernement et trois vols privés depuis le lancement des astronautes pour la première fois en mai 2020.

La mission comportait la première fois que SpaceX renvoyait un booster Falcon 9 pour atterrir près du site de lancement, plutôt que sur un navire dans l’océan, après un lancement d’équipage. L’entreprise continue d’étendre les capacités techniques de sa flotte.

Il s’agissait également du deuxième lancement de la capsule réutilisable « Freedom » de la société, qui transportait auparavant la mission Crew-4 de la NASA lors d’une mission de six mois vers et depuis l’ISS.

Axiom et SpaceX n’ont pas divulgué de détails financiers sur la mission Ax-2. La NASA a précédemment révélé qu’un lancement d’équipage SpaceX coûte environ 55 millions de dollars par siège, de sorte que le prix de ces missions privées devrait être élevé. Axiom a réservé quatre vols avec équipage auprès de SpaceX à ce jour.

Bien que SpaceX fournisse la fusée et la capsule, Axiom dirige la gestion de la mission, de l’entraînement au retour sur Terre.