SpaceX attrape un propulseur de fusée de 20 étages

Boca Chica, Texas —(Carte)

Dimanche, SpaceX a lancé sa fusée Starship pour la cinquième fois. La véritable excitation est venue lorsque la fusée d’appoint de 20 étages est revenue sur le site de lancement et a été attrapée en plein vol par deux bras métalliques géants.

SpaceX est une entreprise qui travaille au développement de fusées et d’autres technologies spatiales. L’entreprise a été créée par Elon Musk. SpaceX a pour objectif de fabriquer des fusées pouvant être utilisées encore et encore. Cela rendrait beaucoup moins cher l’envoi d’objets dans l’espace. M. Musk a de grands rêves pour SpaceX, notamment emmener des humains sur Mars.

SpaceX travaille également avec la NASA pour soutenir le programme Artemis. La NASA a conclu un accord de 4 milliards de dollars avec SpaceX pour utiliser la fusée Starship pour faire atterrir des astronautes sur la Lune.

La fusée tirée dimanche est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Il est encore plus gros que l’énorme système de lancement spatial de la NASA. Il peut transporter plus de 100 tonnes métriques (220 500 livres ou 100 000 kilogrammes) en orbite.

La fusée comporte deux parties. La partie supérieure est le Starship, qui voyage dans l’espace. Le booster, appelé Super Heavy, constitue la partie inférieure.

Les « boosters » sont utilisés pour pousser le vaisseau spatial principal dans l’espace. Ils retombent sur Terre lorsque leur carburant est épuisé. Dans le passé, la plupart des boosters n’étaient utilisés qu’une seule fois. Mais ces dernières années, SpaceX a développé un système permettant de réutiliser les boosters sur ses plus petites fusées Falcon 9. Ces propulseurs utilisent des moteurs spéciaux pour ralentir lorsqu’ils tombent sur Terre, puis atterrir de manière contrôlée.

Le booster Super Heavy est bien plus gros que le booster du Falcon 9. Il est à peu près aussi haut qu’un immeuble de 20 étages et mesure 9 mètres de diamètre.

L’événement de dimanche a constitué une étape importante vers la réutilisation du booster. Après avoir aidé le vaisseau spatial Starship à monter dans l’espace, le propulseur est retombé sur Terre. Alors qu’il tombait, le propulseur a recommencé à allumer ses moteurs pour se diriger vers le site de lancement. Mais il voyageait toujours plus vite que la vitesse du son.

Plus près du sol, le propulseur a de nouveau tiré ses moteurs, pour le ralentir davantage, et a visé la tour de lancement géante que SpaceX appelle « Mechazilla ». Mechazilla a attrapé l’énorme propulseur dans les airs à l’aide de deux bras géants. C’est la première fois qu’un propulseur de cette taille est attrapé dans les airs.

Le vaisseau spatial Starship a suivi un chemin différent. Il s’est envolé dans l’espace avant d’atterrir dans l’océan Indien. SpaceX prévoyait de faire atterrir Starship dans un endroit très précis, et cela a réussi. Après l’atterrissage, le vaisseau spatial a explosé, mais SpaceX s’y attendait. Avec le temps, la société espère attraper le vaisseau spatial Starship tout comme elle a attrapé le booster Super Heavy.

Pour SpaceX, pouvoir récupérer le booster signifie qu’il n’aura pas besoin d’être transporté vers le site de lancement. À l’avenir, l’entreprise pourra simplement se concentrer sur la préparation du booster pour son prochain lancement. Cela rendra les lancements de SpaceX beaucoup plus rapides et moins chers. Cela sera nécessaire pour atteindre des objectifs comme envoyer de lourdes charges sur la Lune ou sur Mars.

Saviez-vous…?

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis est responsable des lancements de fusées aux États-Unis. Récemment, SpaceX et la FAA ont eu des désaccords croissants sur les lancements de SpaceX. La FAA est préoccupée par la sécurité et les dommages causés à l’environnement. Ces désaccords devront être résolus pour que SpaceX puisse continuer à lancer son vaisseau spatial Starship.