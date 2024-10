SpaceX « attrape » le propulseur géant de la fusée Starship lors du cinquième essai en vol | Actualités spatiales

SpaceX a lancé son cinquième vol d’essai de Starship depuis le Texas et a ramené pour la première fois l’imposant propulseur du premier étage de la fusée, réalisant ainsi une nouvelle méthode de récupération impliquant de gros bras métalliques.

Le propulseur Super Heavy du premier étage de la fusée a décollé dimanche à 7h25 (00h25 GMT) depuis les installations de lancement de SpaceX à Boca Chica, au Texas, envoyant la fusée Starship du deuxième étage sur une trajectoire dans l’espace à destination de l’océan Indien. à l’ouest de l’Australie, où il tentera une rentrée atmosphérique suivie d’un amerrissage.

Le booster Super Heavy, après s’être séparé du booster Starship à environ 74 km (46 miles) d’altitude, est revenu dans la même zone d’où il a été lancé pour effectuer sa tentative d’atterrissage, aidé par deux bras robotiques attachés à la tour de lancement.

« La tour a attrapé la fusée !! » Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a publié sur X.

Dominant près de 121 mètres (400 pieds), le vaisseau vide s’est courbé au-dessus du golfe du Mexique comme les quatre vaisseaux spatiaux avant lui qui ont fini par être détruits, soit peu après le décollage, soit lors de leur amerrissage dans la mer. Le dernier, en juin, a été le plus réussi à ce jour, effectuant son vol sans exploser.

Cette fois, Musk a augmenté le défi et le risque. La société a ramené le propulseur du premier étage pour atterrir sur la plateforme d’où il s’était envolé sept minutes plus tôt.

« Vous plaisantez j’espère? » Dan Huot de SpaceX a observé avec enthousiasme près du site de lancement. « Je tremble en ce moment. »

« C’est un jour pour les livres d’histoire de l’ingénierie », a ajouté Kate Tice de SpaceX, du siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

C’était au directeur de vol de décider, en temps réel grâce à une commande manuelle, s’il fallait tenter l’atterrissage. SpaceX a déclaré que le booster et la tour de lancement devaient être en bon état et stables. Sinon, il allait finir dans le gouffre comme les précédents. Tout a été jugé prêt pour la capture.

Une fois libéré du booster, le vaisseau spatial en acier inoxydable au look rétro sur le dessus a continué à faire le tour du monde, visant un amerrissage contrôlé dans l’océan Indien. Le vol de juin a échoué à la fin après que des morceaux se soient détachés. SpaceX a mis à niveau le logiciel et retravaillé le bouclier thermique, améliorant ainsi les tuiles thermiques.

SpaceX a déclaré que ses ingénieurs ont « passé des années à préparer et des mois à tester la tentative de capture du booster, les techniciens consacrant des dizaines de milliers d’heures à la construction de l’infrastructure pour maximiser nos chances de succès ».

Les équipes surveillaient pour s’assurer que des « milliers » de critères étaient remplis à la fois sur le véhicule et à la tour avant toute tentative de restituer le booster Super Heavy.

Si les conditions n’avaient pas été remplies, le booster aurait été redirigé vers un amerrissage dans le golfe du Mexique, comme lors des tests précédents.

Au lieu de cela, après avoir reçu le feu vert, le booster de retour a décéléré des vitesses supersoniques et les puissants « bras en baguettes » l’ont embrassé.

SpaceX récupère également depuis neuf ans les propulseurs du premier étage de ses plus petites fusées Falcon 9, après avoir mis en orbite des satellites et des équipages depuis la Floride ou la Californie. Mais ils atterrissent sur des plates-formes océaniques flottantes ou sur des dalles de béton à plusieurs kilomètres de leurs rampes de lancement – ​​pas sur celles-ci.

Le recyclage des boosters Falcon a accéléré le rythme de lancement et permis à SpaceX d’économiser des millions.

Musk a l’intention de faire de même pour Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite avec 33 moteurs au méthane sur le seul propulseur. La NASA a commandé deux vaisseaux spatiaux pour faire atterrir des astronautes sur la Lune plus tard cette décennie. SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour envoyer des personnes et des fournitures sur la Lune et, éventuellement, sur Mars.

Fondé seulement en 2002, SpaceX a rapidement devancé les géants de l’industrie aérospatiale et est désormais le leader mondial des lancements orbitaux, en plus de fournir le seul vaisseau spatial américain actuellement certifié pour transporter des astronautes.

Il a également créé la plus grande constellation de satellites Internet au monde – un atout inestimable dans les zones de catastrophe et de guerre.

Mais sa vision fondatrice de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire risque de plus en plus d’être éclipsée par l’adhésion de Musk au candidat républicain à la présidentielle Donald Trump et son alignement sur la politique de droite.

Ces dernières semaines, la société s’est ouvertement disputée avec la Federal Aviation Administration au sujet des licences de lancement et des violations présumées, Musk accusant l’agence d’aller trop loin et appelant à la démission de son chef, Michael Whitaker.