Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a révélé que la société aérospatiale avait des projets extraordinaires pour envoyer son premier vaisseau sur Mars d’ici 2022, les humains se dirigeant vers la planète rouge quelques années plus tard.

Musk a exposé les projets de son entreprise sur Mars lors d’une interview de grande envergure lors de la collecte du prix Axel Springer 2020 mardi. Le multi-milliardaire a expliqué que les voyages vers Mars dépendent de l’alignement de l’orbite de la planète avec celle de la Terre, ce qui a lieu environ tous les deux ans.

L’alignement le plus récent a eu lieu plus tôt cette année, de sorte que les prochaines synchronisations auront lieu en 2022, 2024 et 2026.

«Je dirais dans six ans, très confiant [that humans will travel to Mars]. Si nous avons de la chance, peut-être quatre ans, puis nous essaierons d’y envoyer un véhicule non équipé dans deux ans. » Dit Musk.

Le magnat des affaires excentrique a également révélé qu’il prévoyait de voyager à bord du vaisseau spatial Starship de SpaceX dans les deux à trois prochaines années. Cependant, il a minimisé ses propres objectifs de vol spatial, affirmant que son objectif principal est de s’assurer que la technologie est en place pour permettre «Beaucoup de gens pour aller sur Mars et rendre la vie interplanétaire, et pour avoir une base sur la lune.»

Starship fait face à son premier vol d’essai majeur cette semaine, un processus qui le verra se lancer à 15 kilomètres dans le ciel avant d’atterrir à nouveau.

L’engin est construit pour transporter jusqu’à 100 personnes autour du système solaire. SpaceX prévoit que la production en série du vaisseau spatial de nouvelle génération débutera à un moment donné l’année prochaine.

Les commentaires de Musk sont nettement plus optimistes que les remarques qu’il a faites plus tôt cette année, lorsqu’il a déclaré qu’il y avait de bonnes chances que les premiers colons humains sur Mars mourront pendant la mission.

«Je tiens à souligner que c’est une chose très dure et dangereuse, difficile, pas pour les faibles de cœur… [There’s a] bonne chance que vous mourriez. Ça va être difficile, mais ce sera plutôt glorieux si ça marche, » il a dit.

