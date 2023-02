SpaceX allume presque tous les moteurs de sa fusée Mega Starship lors d’un test clé

Ce n’était pas à pleine puissance, mais Elon Musk dit que c’est suffisant pour se mettre en orbite.

C’est ce que le fondateur et PDG de SpaceX a déclaré après que Booster 7, un prototype du propulseur de fusée Super Heavy de nouvelle génération de la société, ait envoyé un feu s’envoler de son dos à Starbase au Texas.

Super Heavy et ses 33 moteurs Raptor sont conçus pour soulever Starship, le véhicule de la société pour transporter des humains vers la lune et Mars, dans l’espace. À pleine poussée, la version finale de la fusée devrait être la plus puissante de l’histoire.

Jeudi après-midi, tous ces moteurs sauf deux se sont brièvement allumés lors d’un essai de feu statique.

“L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total,” Musk a écrit sur Twitter. “Mais encore assez de moteurs pour atteindre l’orbite !”

"L'équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s'est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total. Mais encore assez de moteurs pour atteindre l'orbite !"

SpaceX a effectué des tirs d’essai du prototype Super Heavy baptisé Booster 7 l’année dernière, mais seulement avec une fraction des moteurs qu’il est conçu pour transporter.

Le mois dernier, la société a achevé la première “répétition en tenue humide” complète du véhicule, ce qui signifie que SpaceX a chargé du propulseur dans la fusée et a parcouru le compte à rebours, simulant tout jusqu’au décollage sans allumer les moteurs.



SpaceX approche de la fin de sa liste de contrôle des choses qui doivent se produire avant que la Federal Aviation Administration ne délivre à la société une licence de lancement, peut-être dès le mois prochain. La société va maintenant examiner les données du test, et nous devrons attendre pour voir si un autre test de tir est nécessaire.

Le vaisseau spatial a volé pour la dernière fois en 2021 dans une série de vols à haute altitude qui ont vu les premiers prototypes de l’engin, sans booster Super Heavy, parcourir l’atmosphère et revenir pour une tentative d’atterrissage. Le prochain lancement sera un vol orbital qui verra Super Heavy lancer Starship en orbite avant de se séparer et de s’écraser dans le golfe du Mexique. SpaceX a également évoqué la possibilité d’atterrir sur une plate-forme pétrolière modifiée ou d’utiliser de gros bras mécaniques sur la tour de lancement pour “attraper” la fusée qui revient.



Pendant ce temps, Starship continuera à orbiter pour un court voyage dans l’espace avant de s’écraser au large des côtes d’Hawaï.

Si tout se passe bien, 2023 verra plus de tests de vaisseaux spatiaux alors que SpaceX se prépare à aider la NASA et son programme Artemis en envoyant éventuellement des cargaisons et des astronautes sur la lune plus tard cette décennie.