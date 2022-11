SpaceX ajoute des restrictions de données au service Internet par satellite Starlink

SpaceX d’Elon Musk a introduit des restrictions à son service Internet Starlink pour limiter les fuites de données des utilisateurs expérimentés.

La société a ajouté une nouvelle politique sur l’utilisation des données qui se traduira par des “vitesses plus lentes” pour les clients qui utilisent un téraoctet de données par mois pendant les “heures de pointe”, qu’elle définit comme entre 7 h et 23 h, selon un e-mail envoyé à Les utilisateurs de Starlink vendredi, dont une copie a été vue par CNBC.

Alors que SpaceX promet toujours des “données illimitées” à ses utilisateurs, son service comporte désormais deux niveaux : “Basique” et “Priorité”. Les utilisateurs se voient automatiquement proposer un “accès prioritaire” avec les vitesses les plus rapides, mais seront rétrogradés à un “accès de base” après avoir franchi le nouveau seuil.

“En période de congestion du réseau, les utilisateurs avec accès de base peuvent connaître des vitesses plus lentes et des performances réduites par rapport à l’accès prioritaire, ce qui peut entraîner une dégradation ou l’indisponibilité de certains services ou applications tiers. Les applications gourmandes en bande passante, telles que les vidéos en streaming, sont les plus susceptible d’être impacté”, a écrit SpaceX sur son site Internet.

L’équipe Starlink de SpaceX a écrit dans l’e-mail que le changement était dû à “un petit nombre d’utilisateurs consommant des quantités de données inhabituellement élevées”. La société a déclaré que moins de 10 % des clients du service utilisent plus d’un téraoctet de données par mois.

C’est un changement notable dans le service Starlink, qui annonçait auparavant “pas de limite de données”. SpaceX a mis à jour sa messagerie en ligne pour dire désormais “il n’y a pas de plafonds de données fixes” et a souligné la nouvelle politique.

Le système prioritaire de l’entreprise s’applique aux clients résidentiels aux États-Unis et au Canada, qui paient 110 $ par mois, ainsi qu’à tous ses clients commerciaux et maritimes, qui paient respectivement 500 $ et 5 000 $ par mois.

Les nouveaux niveaux de service de Starlink offrent également une nouvelle opportunité de revenus pour SpaceX. La société offre aux clients la possibilité d’être automatiquement facturés pour les données supplémentaires utilisées. Un “accès prioritaire” continu au-delà du seuil de téraoctet coûte 0,25 USD par gigaoctet supplémentaire pour les utilisateurs résidentiels et 1 USD par gigaoctet supplémentaire pour les clients professionnels.

SpaceX a souligné sur son site Web “Starlink est une ressource finie qui continuera de croître à mesure que nous lancerons des satellites supplémentaires.”

À ce jour, SpaceX a lancé environ 3 500 satellites Starlink en orbite. Le service comptait environ 500 000 abonnés en juin. La société a également élargi régulièrement les offres de produits de Starlink, vendant des services aux clients résidentiels, commerciaux, de camping-car, maritimes et aéronautiques.