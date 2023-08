SpaceX accusé de discrimination envers les réfugiés et les asilés

Le ministère de la Justice a intenté une action en justice jeudi contre SpaceX pour avoir prétendument refusé d’embaucher des réfugiés et des demandeurs d’asile. . Le DOJ a déclaré que l’entreprise avait cité à tort les réglementations fédérales pour justifier les pratiques d’embauche discriminatoires.

Le procès affirme que SpaceX décourageait systématiquement les réfugiés et les demandeurs d’asile de postuler à des postes vacants dans l’entreprise, ne prenait pas en compte les candidatures soumises par les réfugiés et les demandeurs d’asile et rejetait à plusieurs reprises les candidats en fonction de leur statut de citoyenneté.

SpaceX, fondée par Elon Musk, lui-même devenu citoyen américain en 2002, affirmerait dans ses offres d’emploi que l’entreprise ne pouvait embaucher que des citoyens américains et des résidents permanents (ou titulaires d’une carte verte), selon la plainte. L’entreprise aurait cité des lois sur le contrôle des exportations telles que l’International Traffic in Arms Règlements (ITAR), mais les réglementations fédérales n’imposent pas ces restrictions, selon le ministère de la Justice.

« Les pratiques d’embauche discriminatoires de SpaceX étaient routinières, répandues et de longue date, et nuisaient aux demandeurs d’asile et aux réfugiés », indique la plainte déposée jeudi.

La Division des droits civils du ministère de la Justice a commencé à enquêter sur SpaceX en mai 2020 après avoir reçu une plainte pour discrimination à l’embauche au sein de l’entreprise. SpaceX n’a ​​pas initialement répondu à la demande de relevés d’emploi du DOJ et a ignoré une assignation à comparaître concernant l’enquête, selon la poursuite. En août 2021, l’entreprise spatiale a été contrainte de remettre les dossiers d’emploi après que deux juges fédéraux se sont prononcés contre elle.

Les dossiers ont révélé que SpaceX « a rejeté à plusieurs reprises les candidats qui s’identifiaient comme demandeurs d’asile ou réfugiés en utilisant le code de rejet intitulé « non autorisé à travailler/ITAR inéligible », d’au moins septembre 2018 à mai 2022, selon le procès.

« Les demandeurs d’asile et les réfugiés ont surmonté de nombreux obstacles dans leur vie, et la discrimination illégale en matière d’emploi basée sur leur statut de citoyenneté ne devrait pas en faire partie », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke, de la division des droits civils du ministère de la Justice, dans un communiqué. déclaration. « Par ce procès, nous tiendrons SpaceX responsable de ses pratiques d’emploi illégales et demanderons une réparation qui permette aux demandeurs d’asile et aux réfugiés de rivaliser équitablement pour les opportunités d’emploi et d’apporter leurs talents à la main-d’œuvre de SpaceX. »

