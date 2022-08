Space View montre une croissance explosive des incendies de forêt massifs en Californie

C’est une autre année dévastatrice pour feux de forêt dans l’Ouest. L’incendie de McKinney dans le nord de la Californie est désormais le plus important de l’année jusqu’à présent pour l’État. Le satellite GOES-West de la National Oceanic and Atmospheric Administration a aperçu la croissance surprenante de l’incendie au cours du week-end.

La NOAA a partagé un laps de temps de l’incendie à partir de samedi vu par le satellite d’observation de la Terre. L’agence a déclaré que l’incendie avait montré un “comportement extrême” et une “croissance explosive”.

L’incendie de McKinney déchire la forêt nationale de Klamath, près de la frontière californienne avec l’Oregon. Depuis lundi, le département californien des forêts et de la protection contre les incendies dit le brasier avait consommé plus de 55 000 acres et était contenu à 0% après la première flambée vendredi. Des milliers d’habitants ont été évacués et deux décès ont été signalés. Cal Fire n’a pas encore annoncé de cause.

Le météorologue de recherche Scott Bachmeier de l’Université du Wisconsin, Madison a analysé l’imagerie satellite et a repéré plusieurs nuages ​​pyrocumulonimbus générés par le feu. Ce type de nuage peut se former au-dessus des feux chauds et est parfois appelé nuage de feu.

UN étude du début de cette année ont constaté que la gravité des incendies aux États-Unis a augmenté, avec des incendies plus importants et plus fréquents. Le changement climatique d’origine humaine a alimenté les catastrophes, qui ont frappé particulièrement durement l’Ouest ravagé par la sécheresse ces dernières années. L’étude est arrivée à la conclusion qui donne à réfléchir que le pire est encore à venir.