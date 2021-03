Si le verrouillage et 2020 nous ont donné quelque chose, il était temps de se concentrer sur nous-mêmes et d’améliorer nos soins de la peau. Maintenant, certains d’entre nous peuvent se sentir dépassés et déconcertés par les ingrédients – et par ce que nous devrions utiliser. C’est donc là que Space NK entre en jeu. Ils ont créé une liste de souhaits pour le printemps avec les soins de la peau attendus et l’auteure à succès Caroline Hirons pour s’assurer que nous sommes à notre meilleur.

Caroline a choisi une sélection de ses produits préférés de Space NK, comprenant tout ce dont vous avez besoin pour une révision de soin de la peau. Chacun des produits a été testé et recommandé par Caroline elle-même.









Le meilleur de tous? Chacun des produits, y compris toute la gamme de bracelets présentés dans la liste de souhaits, bénéficie également de 20% de réduction. Est-ce que c’est bon? Nous allons vous diriger vers le site Web… Entrez simplement le code: CHWISHLIST lors de l’achat des marques ou produits mentionnés ci-dessous.

Vous pouvez acheter l’édition de Caroline sur spacenk.com maintenant, et vous avez jusqu’à minuit le dimanche 4 avril pour faire une bonne affaire (ou deux) sur les soins de la peau.

Maintenant, nous avons répertorié les produits sur la liste de souhaits Spring Space NK de Caroline ci-dessous – alors qu’attendez-vous? S’il y avait un meilleur moment pour investir dans votre peau, c’est maintenant.

La liste de souhaits de Caroline pour le printemps:

Démaquillant Doux Plenaire Rose Jelly – à partir de 16 €







Éliminez toute trace de maquillage avec le démaquillant doux Plenaire Rose Jelly, un nettoyant doux à la formule apaisante qui permet de démaquiller facilement sans décaper la peau.

Cette formulation douce et apaisante est sans danger même pour la peau délicate du contour des yeux et aide à laisser la peau hydratée jusqu’à huit heures après utilisation.

PDG de Sunday Riley – 60 £







Infusez votre peau avec les qualités d’hydratation intense et anti-âge de la crème d’hydratation riche en vitamine C de Sunday Riley.

Luxueuse et nourrissante, la crème pénètre rapidement dans la peau pour éclaircir et uniformiser le teint tout en évitant de laisser une couche d’excès d’huile ou de collant.

Kate Somerville Kateceuticals Crème Lifting Yeux – 105 £







Minimisez l’apparence des cernes tout en éclaircissant la zone sous les yeux avec la crème pour les yeux Kate Somerville KateCeuticals Lifting Eye, une crème pour les yeux inspirée de la clinique, formulée de manière unique avec des ingrédients anti-âge puissants, notamment un complexe triple peptide, des algues rouges et brunes, de l’acide hyaluronique et vitamine C.

Cette crème pour les yeux a été testée par un ophtalmologiste pour une utilisation autour du contour des yeux et est sans danger pour les porteurs de lentilles de contact.

Sunday Riley Juno – à partir de 27 £







Obtenez un éclat de jeunesse radieux avec l’huile pour le visage Sunday Riley Juno Antioxidant and Superfood. C’est une huile de soin rajeunissante pour stimuler les peaux fatiguées. Un bon choix pour les peaux sensibles, ce soin du visage cellulaire utilise des huiles de graines pressées à froid provenant de superaliments reconnus pour fournir de la nourriture là où elle est nécessaire.

Sans paraben, sans sulfate et sans phtalate, l’huile laisse la peau douce, tandis que les ingrédients actifs agissent pour restaurer l’élasticité et lui redonner un éclat de jeunesse.

Masque de nuit Votary Intense – 85 £







Restaurez la peau pendant que le corps dort avec le Votary Intense Overnight Mask, un soin de la peau à base de plantes conçu pour minimiser les signes du vieillissement, permettant au teint de se réveiller avec une apparence plus éclatante et plus jeune le matin.

Le parfum naturel du masque mêle la rose aromatique, le néroli et la lavande pour aider à apaiser et à détendre l’esprit et le corps afin qu’il profite des bienfaits beauté d’un sommeil profond et reposant.

Sérum Summer Friday CC Me – 57 £







Nourrissez le teint avec le sérum Summer Fridays CC Me, un sérum éclaircissant rempli de nutriments et de deux formes de vitamine C pour aider à minimiser l’apparence de l’hyperpigmentation et des taches brunes tout en encourageant une peau d’apparence plus jeune et plus éclatante.

Mascara Sablier Attention – 29 £







Défiez la gravité avec le mascara Hourglass Caution Extreme Lash, un mascara tout-en-un qui offre une longueur, un volume et un lifting incroyables pour des cils qui éblouiront.

La brosse Mascara Hourglass Caution Extreme Lash a une extrémité effilée pour une application de précision. Sa formule est riche mais en apesanteur. Les produits Hourglass sont végétaliens et sans cruauté.

Chantecaille Just Skin – 72 £







Perfectionnez votre teint avec l’Hydratant Teinté Chantecaille Just Skin SPF15 en l’introduisant dans une routine de maquillage estivale efficace. Cette lotion légère permet d’éviter d’utiliser des fonds de teint lourds qu’il ne serait pas agréable de porter sous un climat chaud.

L’hydratant teinté Just Skin Chantecaille SPF 15 est un complément essentiel à tout kit de maquillage complet pour aider à couvrir les imperfections tout en gardant la peau hydratée.

Sérum auto-bronzant hyaluronique Tan Luxe Super Glow Body – 35 €







Capturez la vraie beauté de la peau avec le sérum autobronzant hyaluronique Tan-Luxe Super Glow Body, un sérum autobronzant subtil qui agit pour hydrater, plumer et affiner la peau.

Enrichi d’un mélange unique d’acides hyaluroniques et de superaliments puissants, le sérum soutient un bronzage progressif tout en procurant une hydratation durable.

Le sérum autobronzant hyaluronique Tan-Luxe Super Glow Body peut être appliqué avant l’hydratant et le maquillage, aidant à créer un éclat naturellement radieux et rosé qui dure.

Brumes de traitement Odacite – 39 £







Assurez-vous que la peau reçoit toute la nourriture dont elle a besoin avec la Brume Soin Hydratante Odacité Aloe + Immortelle, une brume apaisante pour le visage qui aide à fournir un regain d’hydratation chaque fois que la peau a besoin d’un remontant.

La Brume Soin Hydra-Réparatrice Odacité Aloe + Immortelle peut être appliquée sur une peau fraîchement nettoyée le matin, puis rafraîchie à chaque fois que nécessaire pendant la journée. Utilisez-le lorsque vous voyagez par avion pour sceller l’humidité ou sur le dessus du maquillage pour définir un look.

Êtes-vous tenté d’essayer l’un de ces produits? Ou les possédez-vous déjà? Nous aimerions connaître votre avis, alors faites-le nous savoir dans la zone de commentaires.