Space NK crée une boîte de beauté pour la fête des mères d’une valeur de plus de 150 £, mais la vôtre pour 85 £

Vous avez des difficultés avec quoi acheter à votre maman pour la fête des mères le 14 mars, ou peut-être voulez-vous offrir une petite gâterie à quelqu’un d’autre ou à vous-même? Well Space NK a créé un magnifique coffret beauté en édition limitée – rempli de six produits incroyables.

La boîte essentielle pour elle contient une sélection réfléchie de parfums d’intérieur stimulants pour l’humeur, de produits de soin de la peau et d’un maquillage indispensable. Maintenant, la boîte vaut 156 £ mais vous pouvez l’obtenir pour 85 £ – vous économisant 71 £. Est-ce que c’est bon?

Nous pensons que cette édition est un cadeau parfait pour vous-même, idéal pour la fête des mères, ou pour simplement faire savoir à un ami que vous pensez à eux. Cette boîte en édition limitée ne durera pas longtemps, alors procurez-vous-la tant que vous le pouvez.









Nous avons répertorié ci-dessous exactement ce que contient The Essential Box for Her, afin que vous puissiez voir ce que vous obtiendrez.

La boîte essentielle pour elle contient:









Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Exfoliant liquide, 118 ml

Un exfoliant liquide léger qui élimine en douceur les peaux mortes et aide à promouvoir un teint plus clair et plus lumineux.

Sérum Tan Luxe Super Glow SPF30, 30 ml

Obtenez un teint plus rosé, repulpé et mieux hydraté avec ce sérum autobronzant doux qui aide à garder la peau éclatante.

Élixir de beauté Caudalie, 30 ml

Riche en antioxydants, cette brume rafraîchissante et hydratante aide à restaurer et à rééquilibrer la peau terne et fatiguée.

Shampooing sec Living Proof PhD, 92 ml

Donnez une nouvelle vie aux cheveux sans les laver grâce au shampooing sec emblématique de Living Proof qui garde les cheveux d’apparence et d’odeur fraîche.

Diffuseur Neom Happiness, 100 ml

Boostez le bonheur et les vibrations positives avec ce mélange édifiant de sept huiles essentielles, dont le néroli, le mimosa et le citron.

Mascara Hourglass Caution Extreme Lash, 9,4 g

Un seul coup de ce mascara tout-en-un offre une longueur, un volume et une portance impressionnants.

Il y a aussi le cadeau essentiel pour les hommes – ferait un excellent cadeau pour la fête des pères, quelque chose pour un ami ou un petit ami. Également au prix de 85 £, il contient des articles totalisant jusqu’à 195 £, ce qui vous permet d’économiser 110 £.









Offrez à l’homme de votre vie ce coffret cadeau en édition limitée qui regorge de cinq héros assidus pour le visage, les cheveux et le corps. Soigneusement organisé par l’équipe d’achat de Space NK, ce cadeau exclusif améliorera à coup sûr son kit de toilettage.

À l’intérieur de The Essential Gift For Men, vous trouverez:









Déodorant à l’eucalyptus Malin + Goetz, 73 g

Apaisez, rafraîchissez et protégez les aisselles avec ce déodorant naturel parfumé à l’eucalyptus.

Kiehl’s Ultimate Razor Burn & Bump Relief, 75 ml

Calmez et adoucissez la peau après le rasage avec cette crème exfoliante douce qui aide à désobstruer les pores et à réduire l’apparence des poils incarnés.

Dr Barbara Sturm Face Cream Men, 50 ml

Les ingrédients actifs puissants de cette crème pour le visage spécialement formulée aident à lutter contre les effets néfastes du rasage et les facteurs de stress environnementaux pour une peau d’apparence saine.

Malin + Goetz Crème coiffante à la sauge, 30 ml

Une crème coiffante légère qui ajoute une texture flexible et une tenue d’apparence naturelle aux cheveux.

Ren Clean Skincare Nettoyant pour le corps anti-fatigue au varech de l’Atlantique et au magnésium, 300 ml

Un nettoyant pour le corps revigorant infusé d’un mélange d’huiles essentielles anti-fatigue et de magnésium énergisant.

Êtes-vous tenté de faire plaisir à quelqu’un que vous connaissez avec ces coffrets beauté? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires.