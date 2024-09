Space Marine 2 offre du divertissement sanglant à l’ancienne

Cela a pris plus d’une décennie, mais nous avons finalement obtenu un Marine de l’espace suiteet c’est merveilleux. Sorti cette semaine sur Xbox Series X/S, PS5 et PC, Warhammer 40K : Space Marine 2 est plus grand et meilleur que son prédécesseur. Ce jeu de tir à la troisième personne de science-fiction propose une campagne pleine d’action, des vagues géantes de Xenos ennemis à tuer, des tonnes d’armes cool et un mode coopératif qui vous permettra de jouer pendant des semaines après son lancement.

En bref: Space Marine 2 est un très bon jeu ! Voici toutes les raisons pour lesquelles nous l’aimons et toutes les façons dont nous pensons que vous devriez y jouer.

