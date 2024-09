Space Marine 2 enregistre le plus grand nombre de joueurs simultanés jamais enregistré pour un jeu Warhammer 40,000 sur Steam

Space Marine 2 a été lancé hier, le 9 septembre, après quatre jours d’accès anticipé, et a rapidement connu un succès record pour un jeu Warhammer 40,000.

Le jeu d’action de Saber Interactive voit Titus des Ultramarines affronter la horde tyranide ainsi que les Marines du Chaos dans une suite qui arrive 13 ans après son prédécesseur. Il comprend une campagne jouable en coopération, des opérations axées sur la coopération et un mode PvP.

Space Marine 2 a enregistré un nombre record de 225 690 joueurs simultanés sur 24 heures sur Steam, soit le pic le plus élevé jamais enregistré pour un jeu Warhammer 40,000 sur la plateforme de Valve, ainsi qu’une note d’évaluation des utilisateurs « très positive ». En effet, Space Marine 2 est désormais le jeu Warhammer 40,000 le plus joué ou Warhammer 2018 est le meilleur jeu de ce type jamais sorti sur Steam. Pour mettre le lancement en contexte, Space Marine 2 a détrôné Total War: Warhammer 3, qui a récolté 166 754 joueurs concurrents, pour le placer en deuxième position.

Captures d’écran du gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2

Bien sûr, le véritable pic de concurrence de Space Marine 2 sera encore plus élevé, étant donné que le jeu a également été lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. On s’attend à ce que Space Marine 2 bénéficie d’une concurrence encore plus importante à l’approche de son premier week-end après sa sortie mondiale.

Cette semaine, Saber et l’éditeur Focus Interactive ont détaillé la première mise à jour de Space Marine 2, qui devrait, espérons-le, corriger les problèmes de serveur et les plantages, entre autres choses. IGN a fait état de l’ajout prochain de la correspondance de classe pour la coopération, après les joueurs se sont retrouvés enfermés dans une impasse de classe avant les missions du mode Opérations .

En attendant, nous avons également des détails sur ce que les fans peuvent attendre du modèle de contenu saisonnier post-lancement de Space Marine 2 La saison 2 se déroule d’octobre jusqu’à fin 2024 et comprend une nouvelle carte d’opérations, un nouvel ennemi, un niveau de difficulté plus élevé, une nouvelle arme et diverses autres améliorations.

IGN Critique de Space Marine 2 nous a donné une note de 8/10. Nous avons dit : « Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sort peut-être pas du moule du jeu de tir à la troisième personne, mais il est magnifique, fait bon usage de l’histoire de Warhammer et propose des combats brutaux qui sont tout simplement géniaux. »

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].