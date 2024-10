Space Marine 2 : découvrez la suite dans le nouvel aperçu post-lancement

L’un des plus grands jeux Warhammer 40,000 jamais créés s’agrandit ! Après avoir conquis des millions de joueurs, les offres post-lancement substantielles de Space Marine 2 commencent bientôt avec de nouvelles cartes, modes et produits cosmétiques. Obtenez un aperçu de ce qui s’en vient nouvelle bande-annonceen se concentrant sur les nouveautés à venir Difficulté Létale et nouvelle opération PvE : Terminaison, où vous affronterez la plus grande menace que l’essaim tyranide a à offrir, le Hiérophante Bio-Titan.

Contenu gratuit et premium à venir

La première mise à jour majeure, comprenant Termination et le nouveau mode Lethal Difficulty, est disponible gratuitement et pour tous les joueurs très, très bientôt. Pour le reste de cette année et tout au long de 2025, du nouveau contenu continuera à arriver dans Space Marine 2. Les mises à jour gratuites incluent le prochain pistolet Neo-Volkite, et plus tard de nouvelles opérations PvE, des cartes et modes PvP et un mode Horde qui fait pomper le sang avec un seul. défi : survivre. D’autres produits cosmétiques géniaux pour tous vos chapitres Space Marine préférés seront également bientôt disponibles.

Un chapitre préféré des fans rejoindra leurs frères

Parallèlement aux mises à jour gratuites régulières pour les mois à venir, le développeur Saber Interactive et l’éditeur Focus Entertainment donneront bientôt vie au Season Pass avec un pack thématique Dark Angels. De nouveaux styles d’armes, pièces d’armure et schémas de couleurs mettant en vedette l’Impardonné, qui étendront les nombreuses options de personnalisation déjà à débloquer dans la Battle Barge, seront bientôt disponibles dans le cadre du premier Season Pass.

Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est disponible sur toutes les plateformes. Rejoignez des millions de joueurs aujourd’hui sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games Store. Le Season Pass est inclus dans les éditions Gold et Ultra, cette dernière contenant d’autres produits cosmétiques dans le cadre du Champion Pack. Les fans peuvent également élargir leur collection avec la bande originale officielle et l’artbook numérique, sortis sur PC il y a deux semaines, aux côtés du DLC cosmétique Macragge’s Chosen et du pack cosmétique Ultramarines, disponible sur toutes les plateformes.