Space Marine 2 annule les changements impopulaires et plus d’actualités sur les jeux

Cette semaine, la YouTubeuse Rosanna Pansino a trouvé du fromage moisi chez Lunchlys, le concurrent de Lunchables qui compte MrBeast et Logan Paul parmi ses créateurs. Aussi, le développeur Fntastic, qui a fait des vagues l’année dernière lorsque son jeu La veilleautrefois l’un des jeux les plus recherchés sur Steam, est sorti et ne ressemble en rien à ce qu’il était apparu dans les bandes-annonces, suscite à nouveau la colère et le ridicule après avoir annoncé effrontément qu’il avait un nouveau jeu en préparation.

Dans d’autres nouvelles, Espace Marine 2 a annulé les modifications qui rendaient le jeu plus difficile d’une manière que la plupart des joueurs trouvaient désagréable, et son directeur a expliqué pourquoi ils avaient apporté ces modifications en premier lieu. Et à mesure que la sortie de la PS5 Pro approche, de plus en plus de jeux révèlent des détails sur ce que nous pouvons attendre de leurs visuels et de leurs performances sur la console la plus puissante. Toutes ces histoires et bien plus encore dans les pages à venir.