Space Marine 2 a un nombre de joueurs et des chiffres de vente incroyables

Je me souviens qu’au début de l’année, on disait que 2024 serait une année sans bons jeux. À l’approche de l’automne, je ne pense pas que ce soit vrai. Un autre grand succès ? Ce serait Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui fait actuellement fureur sur Steam et sur consoles, apparemment.

L’accès anticipé à Warhammer, qui impliquait l’achat d’une copie plus chère la semaine dernière, avait déjà dépassé les 100 000 joueurs de pointe. sur Steam. Aujourd’hui, la sortie officielle d’hier a plus que doublé ce chiffre avec 225 000 joueurs de pointe au milieu d’un lundi au lancement.

Le jeu est également le numéro 1 des ventes sur Steam en ce moment, surpassant tous les concurrents, ce qui inclut même des gains supérieurs au Steam Deck lui-même et aux microtransactions CS2. C’est maintenant le deuxième jeu le plus vendu sur PS5derrière NBA 2K25 seulement, et devant Fortnite, Astro Bot, Call of Duty et Black Myth: Wukong. (Les classements Xbox sont plus lents à se mettre à jour donc ce n’est pas encore le cas)

Space Marine 2 a un très solide 83 sur Metacritic d’après les critiques. Il a 80 % d’avis positifs sur Steam. Je ne sais pas combien d’autres façons de dire que ce jeu est un grand succès. Cela vient de Saber Interactive, qui a créé quelque chose d’unique avec Space Marine 2, une expérience solo solide avec une fin de partie PvE/PvP qui a accroché de nombreux joueurs alors qu’ils améliorent et perfectionnent leurs propres Marines.

Après avoir passé quelques jours à battre Astro Bot, je l’ai commencé hier et je suis très impressionné. Je suis à 100% nouveau dans Warhammer en tant que série historique, je ne m’y suis simplement jamais intéressé, mais Space Marine 2 est excellent. Il est conçu de manière experte avec Unreal Engine 5 et la densité des ennemis est exceptionnelle. Il se joue un peu comme Gears of War (une franchise clairement inspirée par Warhammer) bien que je dirais qu’il est beaucoup plus amusant étant donné son manque de tir à couvert et une emphase encore plus grande sur le combat au corps à corps. C’est une recommandation facile.

J’ai entendu certaines personnes dire que c’était leur GOTY pour 2024. Je n’en suis pas encore assez loin pour porter un jugement complet sur sa qualité globale, mais je fais confiance à ce que j’ai entendu. Il est certainement possible qu’il soit au moins dans la liste restreinte (je ne pense pas que quoi que ce soit puisse ou sera Astro Bot dans l’industrie plus large).

Ce que Saber a accompli ici est exceptionnel, et c’est un jeu qui mérite le succès qu’il obtient clairement. Je suis curieux de savoir si les chiffres du week-end vont encore augmenter, ou si le jour du lancement sera le pic. Si c’est le cas, c’est très bien. Le jeu se porte très bien.

