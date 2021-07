‘Space Jam’, mon père et moi

Quand j’avais 10 ans, je pensais que la personne la plus cool du monde était Michael Jordan. La deuxième personne la plus cool du monde était mon père. Il a joué dans une ligue de soccer masculin amateur; Je préférais le basket, alors MJ a pris l’avantage. Comme beaucoup d’enfants qui ont grandi dans les années 90, j’ai vénéré les Chicago Bulls apparemment imbattables, et j’ai été dévasté lorsque, le 6 octobre 1993, Jordan a annoncé qu’il prendrait sa retraite de la NBA pour jouer au baseball des ligues mineures. avec les Barons de Birmingham. J’aimais encore moins le baseball que le football.

Le retour triomphal de Jordan au basket-ball en mars 1995 a été pour moi un moment de soulagement et d’euphorie intenses ; et lorsque les Bulls ont remporté leur quatrième championnat, à l’été 1996, mon enthousiasme pour Jordan a atteint son paroxysme. Donc quand « Space Jam » a fait ses débuts cet automne, je n’aurais pas pu être plus excité. Michael Jordan fait équipe avec Bugs Bunny et les Looney Tunes dans un long métrage sur un match de basket à gros enjeux ? C’était comme s’ils avaient scanné mon cerveau et fait un film de mes fantasmes les plus intimes. J’ai supplié mon père de m’emmener le voir, et à la minute où ce fut terminé, je l’ai supplié de m’emmener le voir à nouveau.

Il n’était pas particulièrement impressionné par « Space Jam », mais c’était tout ce dont je rêvais. D’abord, c’était hilarant. Les Nerdlucks, une cabale de petits extraterrestres ressemblant à des vers qui se frappent comme les Trois Stooges, m’ont fait piquer; mes amis et moi avons imité leurs voix stridentes et aiguisées à l’hélium pendant des mois, jusqu’à des éclats de rire approbateur dans la cour d’école. Stan, l’assistant maladroit de Jordan, joué par Wayne Knight, que je connaissais comme le gars qui obtient barbouillé par un dilophosaure dans « Jurassic Park », un autre favori de l’enfance – était hystériquement drôle. Et bien sûr, les Looney Tunes m’ont fait craquer. Lorsque le diable de Tasmanie tourne autour d’un terrain de basket et le nettoie à lui seul en quelques secondes, le déclarant « frais citronné » – cela semblait être la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue de ma vie.